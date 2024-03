Pokémon Schwert & Schild: Fundorte aller Pokémon

In Pokémon: Schwert und Schild bereist ihr die Galar-Region, in der sich über 400 Taschenmonster tummeln. Hier zeigen wir euch die Fundorte aller Pokémon auf der Karte, damit ihr euren Pokédex zu 100 Prozent füllen könnt.

Die neue Galar-Region in Pokémon Schwert und Schild

Die Galar-Region basiert auf Großbritannien und bietet kleine Seen, idyllische Landschaften, eisige Berge und moderne Städte. In diesen Teilen der Spielwelt lassen sich neue Pokémon aus der 8. Generation sowie alte Bekannte aus früheren Generationen finden und fangen. Je nach Wetter und genauem Aufenthaltsort, können Pokémon in der Naturzone beobachtet werden. Ähnlich wie in Let's Go, Evoli und Pikachu.

In der Naturzone finden unter anderem Dyna-Raids statt. Hierbei tun sich maximal drei Spieler zusammen, um ein sogenanntes Dynamax-Pokémon zu bekämpfen. An diesen Kämpfen müsst ihr teilnehmen, wenn ihr alle Pokémon sammeln wollt, denn einige Taschenmonster sind nur in Dyna-Raids zu fangen.

Fundorte aller Pokémon – Nr. 010 bis 200

In der nachfolgenden Bilderstrecke zeigen wir euch die Fundorte aller Pokémon von Nr. 010 bis 200, die ihr in Schwert und Schild finden und fangen könnt. Alle weiteren findet ihr in einer separaten Galerie weiter unten.

Alle Pokémon von Nr. 010 bis 100

Hinweis: Die Pokémon von 001 bis 009 sind weiter unten zu finden, da ihr sie nur via Pokémon HOME übertragen könnt.

Fundorte der Pokémon von Nr. 101 bis 200

Fundorte aller Pokémon – Nr. 201 bis 400

Die übrigen Pokémon von Nr. 201 bis 400, findet ihr in dieser zweiten Bilderstrecke. Welche das sind, entnehmt ihr wiederum der Tabelle unten.

Fundorte der Pokémon von Nr. 201 bis 300

Fundorte der Pokémon von Nr. 301 bis 400