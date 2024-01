Prince of Persia - The Lost Crown: Freigelegte uralte Macht lösen

Für die Nebenmission „Freigelegte uralte Macht“ in Prince of Persia: The Lost Crown müsst ihr einen kleinen Jump’n’Run-Abschnitt erfolgreich meistern. Im Folgenden zeigen wir euch den Fundort und die Lösung der Nebenquest.

Prince of Persia: The Lost Crown Facts

Freigelegte uralte Macht starten

Die Nebenquest „Freigelegte uralte Macht“ gehört zu den insgesamt neun Nebenmissionen von Prince of Persia: The Lost Crown. Um sie zu starten, müsst ihr in der Zuflucht mit der Schmiedin Kaheva sprechen und bei ihr annehmen.

Anzeige

Die Gesprächsoption für die Nebenmission „Freigelegte uralte Macht“ schaltet sich bei Kaheva frei, nachdem ihr den Boss Jahandar besiegt habt. Nach Annahme der Quest solltet ihr einen Wegpunkt auf der Karte erhalten. Der Zielpunkt der Mission befindet sich im Westen der Region Unterstadt.

Freigelegte uralte Macht beenden

Wenn ihr am Wegpunkt in der Unterstadt angekommen seid, müsst ihr das Jump’n’Run-Puzzle meistern. Tipp: Je mehr Zeitfähigkeiten ihr besitzt, desto leichter ist die Mission. Ihr könnt die Quest auch im späteren Spielverlauf absolvieren. Das folgende Video zeigt euch den Fundort vom Jump’n’Run-Abschnitt und die Lösung der Quest:

Prince of Persia: The Lost Crown - Freigelegte uralte Macht abschließen Abonniere uns

auf YouTube

Als Belohnung erhaltet ihr zuerst den Schlüsselgegenstand „Roherz“. Geht mit dem Roherz zurück zur Schmiedin Kaheva in der Zuflucht, um die Nebenmission zu beenden. Der Vollständigkeit halber listen wir euch noch die acht weiteren Nebenmissionen des Spiels auf:

Anzeige

Wenn ihr zu den einzelnen Nebenquests weitere Infos haben wollt, dann klickt auf den jeweils hinzugefügten Link. Wenn eure gewünschte Mission keinen Link enthält, dann schaut euch unseren Trophäen-Guide an, dort erhaltet ihr alle Informationen, die ihr zur jeweiligen Nebenmission benötigt.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.