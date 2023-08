Bei der Job-Börse Stepstone kann man Stellenangebote online finden. Für einige Funktionen benötigt mein ein Kundenkonto. Falls man seine Traum-Job gefunden hat oder den Dienst einfach nicht weiter nutzen möchte, sollte man seinen Account bei Stepstone löschen.

Ratgeber Facts

Das Profil lässt sich inklusive aller Daten im eigenen Kundenbereich dauerhaft löschen.

Stepstone-Account endgültig löschen

So funktioniert es:

Meldet euch im Stepstone-Account an, der gelöscht werden soll (zum Login). Drückt auf euer Profilbild. Steuert den Bereich „Nutzerdaten“ an. Scrollt nach unten und wählt die Option „My Stepstone Account löschen“. Tippt hier auf „Löschen“. Es wird eine Abfrage angezeigt. Bestätigt sie mit „Ja“.

Danach wird euer Stepstone-Konto dauerhaft gelöscht. Der Vorgang wird sofort durchgeführt. Anders als bei anderen Online-Diensten gibt es also keine Frist, innerhalb der man sich in seinen gelöschten Account einloggen kann, um ihn so zu reaktivieren. Beachtet auch, dass sich der Account nicht wiederherstellen lässt.

Vielleicht findet ihr so etwas bei Stepstone – die verrücktesten Jobs aus der Tech-Welt:

Zusammen mit dem Kundenkonto werden alle dort hinterlegten Daten gelöscht. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Einstellungen und Lebensläufe. Auch dieser Löschvorgang ist endgültig. Sichert also gegebenenfalls benötigte Informationen, bevor ihr euer Konto entfernen lasst. Wollt ihr das Portal zukünftig doch wieder für die Job-Suche nutzen, müsst ihr dann ein komplett neues Profil anlegen.

Ihr könnt das Konto auch behalten und nur einzelne Daten löschen und Services deaktivieren. Sucht dafür einfach den entsprechenden Eintrag im Bereich „Nutzerdaten“ aus und löscht Job-Agenten, Einstellungen, Newsletter-Anmeldungen oder andere Services, indem ihr auf das Papierkorb-Symbol beziehungsweise den „Stornieren“/„Löschen“-Button drückt.

