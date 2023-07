Wie der Name schon sagt, könnt ihr in Story of Seasons: A Wonderful Life viele Wunder erleben. Diese gelten gleichzeitig als Trophäen und Erfolge. In diesem Guide zeigen wir euch eine Liste aller Wunder und wie ihr sie entdeckt.

Wunder in Story of Seasons: A Wonderful Life erleben

Auch wenn der Name es anders vermuten lässt, sind Wunder eher unspektakulär. Sobald ihr ein Wunder entdeckt habt, erfahrt ihr in eurer Postbox davon. Die Postbox steht rechts neben eurer Haustür.

Leider bringen Wunder sonst keine Belohnungen mit sich. Sie hängen aber mit euren Achievements zusammen.

Insgesamt gibt es 88 Wunder, wovon 34 gleichzeitig Erfolge darstellen. Die Erfolge umfassen je nach Plattform:

Einen Gamerscore von 1.000 für Xbox und

Eine Platintrophäe,

4 Goldtrophäen,

10 Silbertrophäen und

20 Bronzetrophäen für PlayStation

Ihr könnt alle Wunder in einem Durchlauf freischalten. Viele davon werden euch ganz automatisch begegnen.

Wenn ihr ein neues Wunder entdeckt habt, erfahrt ihr durch eure Postbox davon. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Wunder mit Erfolgen und Trophäen

Da manche Wunder gleichzeitig Trophäen oder Erfolge sind, fügen wir die entsprechende Seltenheit bei den zugehörigen Wundern hinzu.

Wunder Voraussetzung Trophäe Gamerscore Freut mich, Naturgeister! Startet Kapitel 1. Bronze 15 Eine neue Familie Startet Kapitel 2. Bronze 15 Eine glückliche Familie Startet Kapitel 3. Bronze 15 Familiendrama Startet Kapitel 4. Bronze 15 Eine Familie ohne Sorgen Startet Kapitel 5. Bronze 15 Eine Familie, die zusammenhält Startet Kapitel 6 Bronze 15 Es war ein wunderbares Leben Startet Kapitel 7 Silber 30 Meine erste beste Freundschaft Maximiert eure Freundschaft mit einem Tier. Bronze 15 Ein Stall voller Glück Haltet insgesamt 8 Großtiere. Bronze 15 Federvieh in voller Fahrt Haltet insgesamt 8 Vögel. Bronze 15 Ein bisschen Flaum Sorgt für eine Tiergeburt. Bronze 15 Kreuz und quer! Entdeckt 5 seltene Anbaufrüchte durch Kreuzung. Bronze 15 Kreuzbirnbaum und Hollerstauden! Entdeckt 20 seltene Anbaufrüchte. Silber 30 Bauernglück Entdeckt 10 seltsame Anbaufrüchte. Bronze 15 Anbaugeschick Entdeckt alle seltsamen Anbaufrüchte. Gold 100 Wie ein Fisch im Wasser Angelt 5 Fischarten. Bronze 15 Fische fürchten mich Angelt alle Fischarten. Gold 100 Reinen Herzens Angelt die Goldaxt. Silber 30 Auserwählt Erhaltet die Legendenklinge. Silber 30 Mein Geheimnis Erhaltet die Flaschenpost. Silber 30 Goldes Wert Entdeckt 2 Goldschätze. Bronze 15 Für eine Handvoll Curry Findet 5 Steintafeln. Silber 30 Leicht lecker Lernt 10 Rezepte. Bronze 15 Kapitän des Kochbuchs Lernt 100 Rezepte. Silber 30 Anfänglicher Einsatz Erfüllt 10 Aufträge. Bronze 15 Unglaublicher Einsatz Erfüllt 100 Aufträge. Silber 30 Gute Geister Reinigt das Grab. Bronze 15 Kleines Portemonnaie Erwirtschaftet 10.000 G. Bronze 15 Großes Portemonnaie Erwirtschaftet 100.000 G. Silber 30 Volles Portemonnaie Erwirtschaftet 500.000 G. Gold 100 Hinreißender Hof Baut 10 Farm-Erweiterungen. Gold 100 Laufsteg Schaut 3 Mal in den Spiegel. Bronze 15 Schallplattensammlung Sammelt 7 Schallplatten. Bronze 15 Pan-paka-PAAAN! Erhaltet alle gesegneten Werkzeuge. Silber 30 - Entdeckt alle Wunder Platin -

Wunder ohne Erfolge oder Trophäen

Diese Wunder hängen nicht mit Achievements zusammen. Sie sind aber oft ein Teil eures Weges zu den Trophäen:

Schlappohren: Erhaltet euer erstes Großtier.

Erhaltet euer erstes Großtier. Weiche Rücken und wackelnde Schwänze: Erhaltet 3 Großtiere.

Erhaltet 3 Großtiere. Flauschige Bäuche und kleine Hufe: Erhaltet 5 Großtiere.

Erhaltet 5 Großtiere. Weiche Federn: Erhaltet euren ersten Vogel.

Erhaltet euren ersten Vogel. Himmliche Federn: Erhaltet 3 Vögel.

Erhaltet 3 Vögel. Geschmeidige Federn: Erhaltet 5 Vögel.

Erhaltet 5 Vögel. Ein bisschen mehr Flaum: Sorgt für 3 Tiergeburten.

Sorgt für 3 Tiergeburten. Leuchtende Augen und buschige Schwänze: Sorgt für 5 Tiergeburten.

Sorgt für 5 Tiergeburten. Neugeborene Symphonie: Sorgt für 8 Tiergeburten.

Sorgt für 8 Tiergeburten. Der freundliche Fischer: Angelt 3 Fischarten.

Angelt 3 Fischarten. Lasst das Fischt beginnen: Angelt 6 Fischarten.

Angelt 6 Fischarten. Fischnado: Angelt 10 Fischarten.

Angelt 10 Fischarten. Meine drei besten Freunde: Maximiert eure Freundschaft bei 3 Tieren.

Maximiert eure Freundschaft bei 3 Tieren. Meine fünf besten Freunde: Maximiert eure Freundschaft bei 5 Tieren.

Maximiert eure Freundschaft bei 5 Tieren. Eine Schatzkammer der Freude: Maximiert eure Freundschaft bei 8 Tieren.

Maximiert eure Freundschaft bei 8 Tieren. Wie ist das eine Kreuzung?: Entdeckt 10 seltene Anbaufrüchte durch Kreuzung.

Entdeckt 10 seltene Anbaufrüchte durch Kreuzung. Wer ist diese Kreuzung?: Entdeckt 15 seltene Anbaufrüchte.

Entdeckt 15 seltene Anbaufrüchte. Wo Schätze funkeln: Entdeckt euer erstes goldenes Artefakt.

Entdeckt euer erstes goldenes Artefakt. Schatzsucher: Entdeckt 3 goldene Artefakte.

Entdeckt 3 goldene Artefakte. Dem Gold hinterher: Entdeckt 4 goldene Artefakte.

Entdeckt 4 goldene Artefakte. Goldstandard: Entdeckt 5 goldene Artefakte.

Entdeckt 5 goldene Artefakte. Der verschollene Überrest: Findet die erste Steintafel.

Findet die erste Steintafel. Echos einer verlorenen Zeit: Entdeckt die zweite Steintafel.

Entdeckt die zweite Steintafel. Ein Stück Geschichte: Entdeckt die dritte Steintafel.

Entdeckt die dritte Steintafel. Ein Haufen Geschichte: Entdeckt die vierte Steintafel.

Entdeckt die vierte Steintafel. Novizen-Einsatz: Erfüllt 20 Aufträge.

Erfüllt 20 Aufträge. Kleiner Einsatz: Erfüllt 30 Aufträge.

Erfüllt 30 Aufträge. Süß wie ein Naturgeist: Schaut euch im Spiegel an.

Schaut euch im Spiegel an. Lustige kleine Farm: Bestellt euer erstes Farm-Upgrade.

Bestellt euer erstes Farm-Upgrade. Alberne Farm: Bestellt 3 Farm-Upgrades.

Bestellt 3 Farm-Upgrades. Fantastische Farm: Bestellt 5 Farm-Upgrades.

Bestellt 5 Farm-Upgrades. Vinyl-Donut: Bekommt 3 Schallplatten durch Freundschaft.

Bekommt 3 Schallplatten durch Freundschaft. Dancing to the beat: Bekommt 5 Schallplatten durch Freundschaft.

Bekommt 5 Schallplatten durch Freundschaft. Heiliges Werkzeug!: Bekommt euer erstes gesegnetes Werkzeug.

Bekommt euer erstes gesegnetes Werkzeug. Heiliges Duo: Bekommt euer zweites gesegnetes Werkzeug.

Bekommt euer zweites gesegnetes Werkzeug. Heiliges Trio: Bekommt euer drittes gesegnetes Werkzeug.

Bekommt euer drittes gesegnetes Werkzeug. Heiliges Quartett: Bekommt euer viertes gesegnetes Werkzeug.

Bekommt euer viertes gesegnetes Werkzeug. Pan-paka...?: Bekommt euer fünftes gesegnetes Werkzeug.

