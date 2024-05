V Rising: Diener bekommen und mit dem Schlossthron befehligen

In V Rising habt ihr die Möglichkeit, den Verstand eines Menschen zu verzaubern und ihn zu einem willenlosen Diener umzuwandeln. So müsst ihr nicht länger selbst auf eure Burg aufpassen oder könnt sie auf eine gefährliche Jagd nach Ressourcen entsenden. Wie ihr das anstellt und was ihr dafür benötigt, erfahrt ihr in diesem Guide.