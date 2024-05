V Rising: Papier in der Papierpresse herstellen und Nikolaus besiegen

Während ihr in V Rising viele Gebäude, Rezepte und Kräfte durch das Besiegen von V-Bossen freischaltet, könnt ihr bestimmte Ausrüstungsgegenstände und Einrichtungen nur dann herstellen, wenn ihr über genügend Papier verfügt. In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr Papier findet und wie ihr es selbst herstellen könnt

Papier finden

Auf euren Reisen durch die Spielwelt von V Rising werdet ihr bestimmt hin und wieder auf Bücher stoßen, mit denen ihr neue Gegenstände über den Forschungstisch freischalten könnt. Doch die Bücher sind nicht nur selten zu finden, sondern ihr könntet ein und dasselbe Buch auch mehrfach einsammeln, womit sie gewissermaßen unbrauchbar werden.

Gut, dass ihr bereits am Forschungstisch verwendete Bücher dem Verschlinger zum Fraß vorwerfen könnt. So erhaltet ihr im Nullkommanichts 10 Papier. Abseits davon habt ihr noch die Möglichkeit Papier in den Ortschaften vom Farbane-Wald zu finden.

Alle Papier-Fundorte im Farbane-Wald. (Bildquelle: Screenshot spieletipps) In diesen Orten des Farbane-Waldes findet ihr Papier: Alle Banditencamps

Banditenfestung

Banditen-Holzfällerlager

Banditen-Trapper-Camp Sucht ihr eine der zahlreichen Gegenden auf, empfiehlt es sich Kisten und Fässer kurz und klein zu schlagen, feindliche NPCs zu töten und jede Kiste zu öffnen, der ihr über den Weg lauft. Sie alle könnten wertvolles Papier ausspucken. Habt ihr 50 Papiere zusammen, könnt ihr eine neue Technologie beim Forschungstisch freischalten.

Nikolaus der Gefallene besiegen

Nikolaus der Gefallene ist im Vergessenen Friedhof beheimatet. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ihr seid nicht immer darauf angewiesen mühselig nach Papier zu suchen, um neue Technologien freizuschalten. Sucht im Blutaltar nach Nikolaus der Gefallene (Stufe 37) und verfolgt sein Blut, sobald ihr bereit seid. Der Seuchenpriester befindet sich beim Vergessener Friedhof des Farbane-Waldes und wird von Skelett-Armbrustschützen, Unsterblichen Ghulen und Skelettpriestern (Stufe 25-30) beschützt. Ihr solltet euch langsam vorkämpfen, bis ihr die oberste Etage erreicht habt. Ihr könnt Höhleneingänge nutzen, um schnell zum gewünschten Ort zu reisen.

Hier erwartet euch Nikolaus und er hat mehrere hinterhältige Angriffe in petto. So besitzt er die Fähigkeit, Skelette zu beschwören, die zwar nicht besonders stark, dafür aber zahlreich in Erscheinung treten. Außerdem kann sich der Nekromant teleportieren und einen Pestilenz-Zauber wirken, der moderaten Schaden anrichtet

Sofern er Helfer beschwört, lockt sie von ihm weg, um seinen Angriffen zu entgehen und erledigt einen nach dem anderen. Besonders Zauber oder Angriffe mit Bereichsschaden kommen euch beim Kampf zugute. Ist Nikolaus der Gefallene gefallen, schaltet ihr das Studierzimmer, sowie zwei neue Zauber frei.

Studierzimmer bauen und Schriftrollen farmen

[Mit dem Studierzimmer könnt ihr neue Technologien freischalten. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

40 Papier

40 Bretter

8 Kupferbarren

8 Grabstaub

Das Studierzimmer verfügt über dieselben Funktionen wie der Forschungstisch. Ihr könnt also neue Gebäude, Waffen, Rüstungen und Dekorationen freischalten. Allerdings benötigt ihr dafür nicht länger Papier, sondern. Das Studierzimmer nimmt relativ viel Platz in Anspruch und kostet euch obendrein eine Menge Ressourcen:

Wie ihr Papier findet, wisst ihr ja schon. Bretter stellt ihr aus Sägeholz im Sägewerk her. Kupferbarren bekommt ihr, indem ihr Kupfererz in den Schmelzofen packt und Grabstaub solltet ihr bereits beim Vergessenen Friedhof eingesackt haben. Der Staub ist oftmals in den Steinsärgen zu finden, wird hin und wieder aber auch von Skelettpriestern fallengelassen.

Ist das Studierzimmer errichtet, müsst ihr nach Schriftrollen suchen. Im Dunley Ackerland nördlich des Farbane-Waldes gibt es reichlich Möglichkeiten, Schriftrollen einzusacken. Ihre Dropchance ähnelt dem von Papier stark, allerdings bekommt ihr es mit stärkeren Gegnern zu tun.

Papier herstellen

Welcher Sinn steckt nun hinter all dem Aufwand? Ganz einfach, mit 75 Schriftrollen könnt ihr eine zufällige Technologie im Studierzimmer freischalten. Und unter all diesen Technologien befindet sich auch die Papierpresse, mit der ihr Papier selbst herstellen könnt. Leider lässt sich nicht einschätzen, wie viel Zeit der Vorgang in Anspruch nimmt. Es könnte die erste Technologie sein, die ihr freischaltet oder aber auch die letzte.

Die Papierpresse selbst ist schnell gebaut. Ihr benötigt nur 12 Edelsteinstaub und 4 Papier. Und es gibt noch eine gute Nachricht: Papier kostet euch lediglich 4 Pflanzenfasern und 12 Sägespäne. Platziert ihr die Papierpresse auf einem Bibliothekboden, sind es gar nur 9 Sägespäne pro Papier.

Pflanzenfasern sammelt ihr ganz einfach durch das Zerstören von Gräsern und Büschen in der Spielwelt. Sägespäne bekommt ihr automatisch wenn ihr Sägeholz ins Sägewerk packt. Mit der Papierpresse habt ihr also im Handumdrehen die restlichen Technologien des Forschungstisches freigeschaltet.

