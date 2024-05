V Rising: Steinziegel in der Mühle herstellen

Steinziegel sind das Um und Auf für den Bau einer beeindruckenden und massiven Burg in V Rising. Ohne die bearbeiteten Steine müsstet ihr auf ein Schloss und andere wichtige Einrichtungsgegenstände gänzlich verzichten. In diesem Guide erklären wir euch, was ihr tun müsst, um Steinziegel herzustellen.

Mühle bauen

Sobald ihr euer Burgherz errichtet habt, steht die Mühle auch schon zum Bau bereit – zumindest theoretisch. Praktisch benötigt ihr nämlich erst die notwendigen Materialien, um die Mühle von einer bloßen Blaupause zu einer stabilen Gerätschaft aus Holz und Kupfer zu verwandeln.

In den Standardeinstellungen benötigt ihr für den Bau folgende Ressourcen:

8 Bretter

4 Kupferbarren

4 Schleifsteine

Für die Herstellung von Brettern müsst ihr lediglich Bäume fällen und das Sägeholz ins Sägewerk verfrachten. Für Kupferbarren müsst ihr erst Kupferfelsen kurz und klein schlagen und das Kupfererz anschließend in euren Schmelzofen packen. Schleifsteine könnt ihr anfangs hingegen nicht selbst herstellen. Stattdessen findet ihr sie in verschiedenen Gebieten des Farbane-Walds. Zwar besteht eine geringe bis moderate Drop-Chance bei feindlichen NPCs, die Wahrscheinlichkeit sie in Kisten vorzufinden ist aber erhöht, weshalb ihr die Gegenden gründlich nach Truhen absuchen solltet.

Steinziegel herstellen

Diese Steinbrocken findet ihr in V Rising nahezu überall.

Habt ihr die Mühle errichtet, solltet ihr die Spielwelt. Glücklicherweise stolpert ihr in V Rising für gewöhnlich alle paar Sekunden auf zerstörbare Felsbrocken. Benutzt ihr hierfür eine Keule, könnt ihr die Felsen übrigens schneller zertrümmern, als mit allen anderen Waffen.

Zwölf Steine werden benötigt, um einen Steinziegel in der Mühle herzustellen. Zusätzlich erhaltet ihr auch etwas Steinstaub, welchen ihr später für die Herstellung von Schleifsteinen benötigt. Platziert ihr die Mühle auf einem Werkstattboden, der via Forschung freigeschaltet werden kann, könnt ihr sogar Rohstoffe sparen. Mit dem Werkstattboden unter der Mühle sind nur noch neun Steine für einen Ziegel nötig.

Mit Steinziegeln im Inventar kann der Bau eurer ganz persönlichen Burg endlich beginnen. Ihr benötigt Steinziegel für die Errichtung diverser Böden, Wände und Treppen, aber auch für die Herstellung eures Schlossthrons oder des Steinsargs. Steinziegel gehören damit zu den wichtigsten Ressourcen in V Rising, da sie auch noch nach stundenlanger Spielzeit Verwendung finden. Und solltet ihr mal des Farmens überdrüssig sein, könnt ihr auf praktische Cheats zurückgreifen.

Nun habt ihr schon mal wichtige Materialien für den Burgbau vorbereitet. Weiter geht's mit dem Bau von dem Schlossdach und eine Papierpresse wäre auch nicht schlecht. Wie ihr das alles craftet, erfahrt ihr in den verlinkten Guides.

