V Rising: Schleifsteine finden und im Schmelzofen herstellen

In V Rising dienen Schleifsteine in erster Linie zur Herstellung verbesserter Kupferwaffen, sie finden aber auch in anderen Bereichen Verwendung. Anfangs könnt ihr Schleifsteine lediglich in der Spielwelt vorfinden. Später können sie auch hergestellt werden. In diesem Guide verraten wir euch alles, was es zu den Schleifsteinen zu wissen gibt.

Wozu brauche ich Schleifsteine?

Schleifsteine stellen in V Rising eine wichtige Ressource dar, die ihr anfangs lediglich in der offenen Spielwelt vorfinden könnt. Sie dienen vorrangig dazu in der Einfachen Werkbank hergestellte Kupferwaffen zu verbessern. Die sogenannten Gnadenlosen Kupferwaffen stellen stärkere Versionen ihrer ursprünglichen Form dar und können über euren Forschungstisch freischgeschaltet werden.

Abseits davon benötigt ihr Schleifsteine beispielsweise auch für die Errichtung der Mühle oder zur Herstellung von Geißelsteinen. Letztere gewinnen erst im späteren Spielverlauf an Bedeutung.

Schleifsteine finden

In den rot markierten Bereichen findet ihr Schleifsteine. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ihr findet Schleifsteine an folgenden Orten im Farbane-Wald:

Banditenlager im Westen des Farbane-Waldes

Banditenlager im Süden des Farbane-Waldes

Banditenlager im Norden des Farbane-Waldes

Banditen-Waffenkammer

Banditenfestung

Zwar werden Schleifsteine in der Regel nur in geringer Anzahl von NPCs fallengelassen oder in Kisten vorgefunden, dafür tauchen sie in vielen Gegenden des Farbane-Waldes auf. Die Fundorte der Schleifsteine beschränken sich nicht lediglich auf den Farbane-Wald – sie sind beispielsweise auch im Dunley Ackerland vorzufinden. Allerdings solltet ihr den Farbane-Wald erst verlassen, wenn ihr Ausrüstungsstufe 35 bis 40 erreicht habt.

Grayson der Waffenschmied besiegen

Grayson der Waffenschmied hält sich in der Banditen-Waffenkammer auf. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ihr müsst euch nicht für immer auf die Suche nach Schleifsteinen machen. Ihr könnt sie im späteren Spielverlauf auch ganz einfach selbst herstellen. Allerdings müsst ihr dafür den V-Boss Grayson der Waffenschmied (Stufe 27) besiegen. Interagiert mit dem Blutaltar und wählt ihn aus, um sein Blut zu verfolgen.

Grayson der Waffenschmied hält sich in der Banditen-Waffenkammer im Farbane-Wald auf. Mithilfe von Höhleneingängen könnt ihr schnell dorthin gelangen. Der Kampf findet in einem relativ großen Terrain statt, sodass ihr ausreichend Platz habt, um seinen Angriffen auszuweichen. Als gefährlich erweisen sich lediglich Graysons Fallen, die er wie Konfetti in einem großen Bereich um euch herum verstreut. Tretet ihr in eine der Fallen, erleidet ihr umgehend Schaden.

Ihr könnt allerdings Ausschau nach Rüstungen in der Umgebung halten. Legt ihr sie an, seid ihr kurzfristig unbesiegbar und könnt die Zeit nutzen, um in möglichst viele Fallen zu treten. Habt ihr Grayson besiegt, schaltet ihr das Rezept zur Herstellung des Schleifsteins frei.

Schleifsteine herstellen

Deckt euch mit Kupferbarren und Steinstaub ein und werft den Schmelzofen an! Für einen Kupferbarren und zwölf Steinstaub wird ein Schleifstein im Schmelzofen hergestellt. Kupferbarren erhaltet ihr, indem ihr Kupfererz abbaut und es dann im Schmelzofen platziert.

Steinstaub ist eine Sekundärressource, die durch die Umwandlung von Steinen in Steinziegeln in der Mühle entsteht. Ihr könnt Ressourcen sparen, indem ihr den Schmelzofen in einem eigenen Raum auf einem Schmiedeboden platziert. In diesem Fall sind bloß neun Steinstaub und ein Kupferbarren vonnöten, um einen Schleifstein herzustellen.

Im Verlauf des Spiels warten auf euch zudem zahlreiche andere Bosse wie Nikolaus der Gefallene oder Jana die Vampirjägerin, die euch genau wie Grayson Zugang zu weiteren Rezepten und Ressourcen gewähren.

