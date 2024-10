Snoop Dogg und Dr. Dre machen es wirklich: Termin für neues Album steht

Zurück zu den Anfängen, zurück zum Setup von „Doggystyle“. Snoop Doggs 20. Studioalbum „Missionary“ steht in den Startlöchern. An den Reglern sitzt wie in der guten alten Zeit der Beat-Meister persönlich: Dr. Dre.

Snoop Dogg: Neues Album „Missionary“ erscheint im Dezember

Gangster, Lover, Rastafari, Pimp, Popstar – der Künstler Snoop Dogg hat viele Facetten. Einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat vor allem sein Debütalbum „Doggystyle“ (1993): Ein Meilenstein voller G-Funk-Hits, das heute noch auf Partys eine sichere Bank ist – produziert wurde das Werk von Westcoast-Legende Dr. Dre.

Und genau zu dieser bewährten Konstellation geht's zurück. Snoop und Dre haben sich zum kommenden Album „Missionary“ geäußert, das am 13. Dezember 2024 auf Death Row Records erscheinen soll. „Das wird einen neuen Grad an Reife in seinen Texten und in meiner Musik zeigen. Ich habe das Gefühl, dass das mit die beste Musik ist, die ich in meiner Karriere gemacht habe,“ erläutert Dr. Dre die Arbeit an „Missionary“ (Quelle: American Songwriter).



Ein humorvoller Teaser bei Instagram soll Lust auf mehr machen:

Gehen Dr. Dre und Snoop Dogg auch auf große „Missionary“-Tour?

Bei so einer gehypten Wiedervereinigung wäre doch eine Tour angebracht. Und tatsächlich hieß es kürzlich, dass eine Tour für 2025 denkbar sei. „Diese neue Platte wird mich in die Lage versetzen, wahrscheinlich die letzte große Stadiontournee zu machen, denn auf dieser Platte sind viele Features von bekannten Künstlern, auf die ich mich freue,“ so Snopp Dogg (Quelle: HipHopDX).

Wie schnell die Zeit vergeht „Doggystyle“ ist vor über 30 Jahren erschienen. Die damals blutjungen Rapper Snoop Dogg und Dr. Dre sind heute zwei (respektierte) Hip-Hop-Opas. Ob sie das noch das Zeug haben, das zu einem der besten Alben aller Zeiten geführt hat? Wenn „Missionary“ den guten alten Sound aufgreift und dabei sorgfältig weiterentwickelt, dann wäre das durchaus eine feine Sache. Stefan Bubeck

