10 GB für 4,99 € im Monat: Lebara lockt mit Tarifen zu Tiefstpreisen

Der Mobilfunkdiscounter Lebara bietet Handytarife, mit denen ihr besonders günstig auch ins ferne Ausland telefonieren könnt. Da die SIM-Karte kostenlos ist, lohnen sich die Tarife für alle, die maximal flexibel bleiben möchten. Aktuell beträgt die Aktivierungsgebühr nur 1 Euro.

Lebara: Preiswert & flexibel in 50 Länder der Welt telefonieren

Die „Hello!“-Prepaid-Tarife von Lebara eignen sich für alle, die viel mit Freunden oder Verwandten auf der ganzen Welt telefonieren und sich nicht an einen Vertrag binden wollen (bei Lebara ansehen). Je nach gewählter Option stehen euch bis zu 1.000 Frei-Minuten in 50 Länder der Welt zur Verfügung. Darunter alle EU-Länder sowie USA, Russland, Türkei, Indien und viele weitere.

Darüber hinaus besteht maximale Flexibilität und Kostenkontrolle, da ihr die Tarife nur dann nutzen könnt, wenn auch Guthaben vorhanden ist. Aufladen lässt sich dieses wahlweise per Banküberweisung, Kreditkarte, PayPal oder klassisch per Guthabenkarte, die in Super- und Drogeriemärkten sowie in Lebara-Partnershops erhältlich sind.

Lebara Prepaid-Tarife im Überblick

Alle Tarife nutzen das Telefónica-Netz (o2) und bieten eine Allnet-/SMS-Flat innerhalb Deutschlands sowie LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 MBit/s.

Hello XS Prepaid 1 GB ab 4,99 € Hello S Prepaid 12 GB ab 9,99 € Hello M Prepaid 15 GB ab 14,99 € Hello L Prepaid 20 GB ab 19,99 € HELLO! XXL Prepaid 25 GB ab 29,99 € Tarif-Details Preis pro Monat 4,99 Euro 9,99 Euro 14,99 Euro 19,99 Euro 29,99 Euro Anschlusspreis 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro Datenvolumen 5 GB LTE (max. 25 MBit/s) 12 GB LTE (max. 25 MBit/s) 15 GB LTE (max. 25 MBit/s) 20 GB LTE (max. 25 MBit/s) 25 GB LTE (max. 25 MBit/s) Telefonie & SMS 100 Minuten in Deutschland und 50 Länder Flat Flat Flat Flat Ausland 100 Minuten in Deutschland und 50 Länder 100 Minuten in 50 Länder 150 Minuten in 50 Länder 400 Minuten in 50 Länder 1000 Minuten in 50 Länder Mindestlaufzeit keine Vertragsbindung keine Vertragsbindung keine Vertragsbindung keine Vertragsbindung keine Vertragsbindung Verfügbar bei Lebara 4,99 € Lebara 9,99 € Lebara 14,99 € Lebara 19,99 € Lebara 29,99 €

Die günstigste Option „Hello! XS“ beinhaltet 100 Frei-Minuten in über 50 Länder auf der ganzen Welt. Welche das konkret sind, erfahrt ihr in den jeweiligen Tarifdetails. Manchmal finden bei Lebara kurzfristige Tarifaktionen statt, durch die ihr mehr Datenvolumen bekommen könnt.

Die SIM-Karte von Lebara ist übrigens kostenlos und kann ganz einfach online aktiviert werden. Wie das genau funktioniert erklären wir in folgender Anleitung:

