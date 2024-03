DVB-T2 mit Freenet TV: Kosten für Abo & Prepaid

Wer mit DVB-T2 auch die privaten Fernsehsender sehen möchte, benötigt „Freenet TV“. Kostenlos kann man mit dem Antennenfernsehen nur die öffentlich-rechtlichen Sender empfangen. Wie es bei „Freenet TV“ um die Kosten für das Abo beziehungsweise die Prepaid-Angebote steht, zeigen wir euch hier.

Was ist eigentlich DVB-T2?

Was ist DVB-T2 HD?

auf YouTube

Kosten in der Übersicht

Entweder ihr schließt einen Vertrag mit passendem Empfangsgerät direkt bei Freenet ab oder ihr kümmert euch selbst um die Hardware (bei Amazon anschauen) und nutzt dann entweder den monatlich kündbaren Vertrag oder eine Prepaid-Guthabenkarte (bei Amazon anschauen).

Kosten für DVB-T2-Empfänger (Hardware vorhanden)

Wenn ihr bereits die freien Kanäle über DVB-T2 empfangt und mit Freenet TV nur eueren Senderempfang erweitern möchtet, habt ihr 2 Möglichkeiten:

Monatlich kündbares Abo per Bankeinzug für 7,99 Euro (bei Freenet anschauen)

für (bei Freenet anschauen) Die Guthabenkarte über 12 Monate für 99 Euro oder 24 Monate für 179 Euro (bei Freenet anschauen)

Kosten für Neukunden (Hardware erforderlich)

Wenn noch keine Hardware für den DVB-T2-Empfang besitzt, bekommt ihr diese bei den Angeboten, in denen 12 Monaten Freenet TV inklusive ist, quasi kostenlos. Denkt aber daran, dass ihr auch eine DVB-T-Antenne benötigt. Freenet bietet hier 2 Modelle an: Die Zimmerantenne „Oehlbach Scope Vision“ (39,99 Euro) oder die Außenantenne „Oehlbach Scope Vision Outdoor“ (69,99 Euro). Ihr könnt aber jede andere UHF-fähige Antenne nutzen, also auch eure alte DVB-T-Antenne, falls ihr noch eine besitzt.

Hardware Eigenschaften Einmalige Kosten mit TV-Stick Hybrid-TV-Stick inkl. 12 Monate Freenet TV

inkl. 12 Monate waipu.tv 99 Euro (+ DVB-T-Antenne) mit Receiver Strong SRT 8451 inkl. 12 Monate Freenet TV 94,99 Euro (+ DVB-T-Antenne) Sasmung Media Box Lite inkl. 12 Monate Freenet TV 99,99 Euro (+ DVB-T-Antenne) mit CI+ Modul Freenet-TV-Modul inkl. 1 Monat inkl. 3 Monate inkl. 12 Monate 44,99 Euro (+ DVB-T-Antenne) 64,99 Euro (+ DVB-T-Antenne) 129 Euro (+ DVB-T-Antenne)

Weitere Kosten für DVB-T2

Die oben angegebenen Kosten beziehen sich natürlich nur auf ein Empfangsgerät. Wenn ihr also auf mehreren Fernseher im Haus die Privatsendern über DVB-T2 empfangen wollt, müsst ihr den Receiver, das CI+-Modul oder den DVB-T2-Stick immer an das jeweilige Gerät anschließen.

Darüber hinaus ist auch eine DVB-T-Antenne notwendig, um die Sender empfangen zu können. Falls ihr jedoch noch eine Antenne besitzt, die ihr zuvor für den Empfang von DVB-T genutzt habt, sollte diese auch mit dem DVB-T2-Gerät funktionieren. Der DVB-T2-Standard sendet nämlich wie der Vorgängerstandard ebenso im UHF-Bereich.

