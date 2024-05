Für o2-Nutzer ein Muss: Diesen Trick braucht jeder fürs Smartphone

Jetzt ist es mal wieder passiert. Die o2-App auf meinem iPhone macht mächtig Probleme, sperrt mir den Kundenzugang und ich muss mir anderweitig helfen. Ganz ohne App oder Kunden-Login funktioniert zum Glück ein „geheimer“ Code, der ist so wichtig und praktisch, dass ihn eigentlicher jeder o2-Nutzer fürs Handy gebrauchen kann.

Die o2-App ist ziemlich sinnvoll, vorausgesetzt, sie macht keine Probleme. Wohl nicht nur bei der iPhone-Version kommt es aber hin und wieder zu Komplikationen. Im konkreten Fall „vergisst“ die App meinen Login und sperrt mir nach 3 unvermeidbaren „Fehlversuchen“ das Online-Konto.

Wenn die o2-App streikt: Handy-Code zeigt aktuellen Datenverbrauch an

Tja, Pech gehabt. (Bildquelle: Screenshot, GIGA)

Ein Fehlverhalten der App, welches noch immer aktuell ist. Meist verwende ich die App, um mir den aktuellen Verbrauchsstand meines Datenvolumens anzuzeigen. Dank des integrierten Homescreen-Widgets muss ich dafür auch nicht unbedingt die App öffnen. Jedoch hängt dieses manchmal hinterher und ich tippe dann doch darauf, um die Anzeige zu aktualisieren.

Auch ziemlich praktisch:

Wenn mir dann das Online-Konto gesperrt wird, ist die Freude natürlich groß. Jetzt müsste ich mich normalerweise auf der o2-Webseite neu registrieren und im Anschluss mir ein frisches Passwort anlegen. Dabei wollte ich doch nur meinen gegenwärtigen Verbrauchsstand anzeigen lassen. Geht dies nicht auch anders?

Na klar, ihr benötigt hierfür nur den richtigen USSD-Code. Dies sind Service- und Steuerbefehle im Mobilfunknetz, die aus einer Folge von Sternen (*), Doppelkreuzen (#) und den entsprechenden Ziffern bestehen. Einfach den Code über den Ziffernblock des Handys eingeben, einen „Anruf“ starten (grünen Hörer antippen) und auf die nachfolgende Infotafel warten. Wichtig zu wissen: Nicht alle Codes funktionieren auch in jedem Netz.

Auf die passende Zahl kommt es an

Mit dem richtigen Code erfahrt ihr, wie hoch euer aktueller Datenverbrauch ist. (Bildquelle: Screenshot, GIGA)

Wer jedoch o2-Kunde ist, erhält so auch eine aktuelle Verbrauchsübersicht. Dies ist in Zeiten von Mobilfunk-Flatrates eigentlich nicht mehr so wichtig, allerdings sieht man auch, wie viele Daten im aktuellen Abrechnungszeitraum schon verbraucht wurden. Eine entscheidende Information möchte man nicht Gefahr laufen, mit verringerter Geschwindigkeit weitersurfen zu müssen.

Und wie lautet nun der geheime Code? Einfach *140# eingeben. Schon erhaltet ihr wie versprochen die notwendige Info. Kleiner Extra-Tipp noch: Wer sich den Code nicht merken kann, einfach diesen als neuen Kontakt im Adressbuch abspeichern und hinterlegen. So ist der schnell zur Hand, auch dann, wenn die App euch mal wieder rausschmeißt und ihr nur mal schnell eine Verbrauchsübersicht benötigt.

Nicht vergessen: Dieser USSD-Code funktioniert allein im o2-Netz. Wer bei der Telekom oder Vodafone ist, der kann damit leider nichts anfangen.

