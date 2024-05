30 GB für 10 €: Lebara lockt mit günstigen Handytarifen in die ganze Welt

Der Mobilfunkdiscounter Lebara bietet Handytarife an, mit denen ihr besonders günstig auch ins ferne Ausland telefonieren könnt. Da die SIM-Karte kostenlos ist, lohnen sich die Tarife für alle, die maximal flexibel bleiben möchten. Ganz neu ist, dass ihr mittlerweile mit 50 MBit/s surft. Wir haben alle Details für euch.

Lebara: Preiswert & flexibel in 50 Länder der Welt telefonieren

Die „Hello!“-Prepaid-Tarife von Lebara eignen sich für alle, die viel mit Freunden oder Verwandten auf der ganzen Welt telefonieren und sich nicht an einen Vertrag binden wollen (bei Lebara ansehen). Je nach gewählter Option stehen euch bis zu 1.000 Frei-Minuten in 50 Länder der Welt zur Verfügung. Darunter alle EU-Länder sowie USA, Türkei, Indien und viele weitere.

Darüber hinaus besteht maximale Flexibilität und Kostenkontrolle, da ihr die Tarife nur dann nutzen könnt, wenn auch Guthaben vorhanden ist. Aufladen lässt sich dieses wahlweise per Banküberweisung, Kreditkarte, PayPal oder klassisch per Guthabenkarte, die in Super- und Drogeriemärkten sowie in Lebara-Partnershops erhältlich sind.

Lebara Prepaid-Tarife: Welches Netz & mehr im Überblick

Alle Tarife nutzen das Telefónica-Netz (o2) und bieten eine Allnet- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands sowie LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s.

Hello! Prepaid 5 GB ab 4,99 € Hello! Prepaid 14 GB ab 9,99 € Hello! Prepaid 22 GB ab 14,99 € Hello! Prepaid 27 GB ab 19,99 € Hello! Prepaid 25 GB ab 29,99 € Tarif-Details Preis pro 28 Tage 4,99 Euro 9,99 Euro 14,99 Euro 19,99 Euro 29,99 Euro Anschlusspreis 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro Datenvolumen 5 GB LTE (max. 50 MBit/s) 14 GB LTE (max. 50 MBit/s) 22 GB LTE (max. 50 MBit/s) 27 GB LTE (max. 50 MBit/s) 25 GB LTE (max. 50 MBit/s) Telefonie & SMS Allnet- und SMS-Flat Deutschland Allnet- und SMS-Flat Deutschland Allnet- und SMS-Flat Deutschland Allnet- und SMS-Flat Deutschland Allnet- und SMS-Flat Deutschland Ausland 50 Minuten in 50 Länder 100 Minuten in 50 Länder 250 Minuten in 50 Länder 400 Minuten in 50 Länder 600 Minuten in 50 Länder Mindestlaufzeit keine Vertragsbindung keine Vertragsbindung keine Vertragsbindung keine Vertragsbindung keine Vertragsbindung Verfügbar bei Lebara 4,99 € Lebara 9,99 € Lebara 14,99 € Lebara 19,99 € Lebara 29,99 €

Die günstigste Option „Hello! 1 + 4“ beinhaltet 5 GB Datenvolumen, eine Allnet- und SMS-Flat Deutschland sowie 50 Frei-Minuten in über 50 Länder auf der ganzen Welt. Welche das konkret sind, erfahrt ihr in den jeweiligen Tarifdetails. Manchmal finden bei Lebara kurzfristige Tarif-Aktionen statt, durch die ihr mehr Datenvolumen, mehr Frei-Minuten oder günstigere Preise bekommen könnt.

Die SIM-Karte von Lebara ist übrigens kostenlos und kann ganz einfach online aktiviert werden. Wie das genau funktioniert, erklären wir in folgender Anleitung:

Lebara: Welcher Tarif ist am besten für mich geeignet?

Neben den oben genannten Prepaid-Tarifen hat Lebara noch weitere Tarife im Angebot, die noch günstiger sind. Nachteil hierbei ist, dass ihr nicht so flexibel seid und eine Grundgebühr bezahlen müsst, die euch monatlich automatisch vom Konto abgebucht wird. Es gibt Tarife mit nur 1 Monat Laufzeit und Tarife, bei denen ihr euch gleich 24 Monate an einen Vertrag bindet. Diese sind jedoch am günstigsten.

Wer also weiß, dass er lange bei Lebara bleiben möchte, sollte zur Option mit 24 Monaten Laufzeit greifen. Wer flexibel bleiben möchte, für den sind die Prepaid- oder monatlich kündbaren Tarife besser geeignet.