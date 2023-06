John Goodman kennen wir als wandelbaren Schauspieler, der in alle möglichen Rollen hineinschlüpfen kann. Nun hat er eine optische Verwandlung vollbracht.



Roseanne - Cast, Trailer, Episodenguide und alle Infos zur Kultserie Facts

John Goodman: 90 Kilo weniger

Abzunehmen ist kein leichtes Unterfangen, doch der „Roseanne“-Star John Goodman hat es geschafft! Ganze 90 Kilo weniger präsentierte der Schauspieler auf den „Monte Carlo TV Festivals“ in Monaco. Vorher wog John Goodman doppelt so viel, also insgesamt 180 Kilo. Schon vorher versuchte der Schauspieler immer wieder abzunehmen, unterlag jedoch dem JoJo-Effekt: er nahm schnell ab, aber auch wieder genauso schnell zu. Im Jahr 2007 entschied sich John Goodman dazu sein gesamtes Leben umzukrempeln. Er engagierte einen Personal Trainer, änderte seine Ernährung und verzichtete auf Alkohol. Diese Veränderung wurde von Erfolg gekrönt, John Goodman sieht so gut aus, wie noch nie. Und das im stolzen Alter von 71 Jahren!

Weitere Sitcom-Stars und wie sie heute aussehen zeigen dir unsere kino.de-Kolleg*innen in diesem Video:

Werden wir John Goodman jemals wieder als Dan Conner sehen?

Nach seiner Filmkarriere hat sich John Goodman in den letzten Jahren vor allem auf die Synchronisation konzentriert. So lieh er seine Stimme Sulley in der Serie „Monster bei der Arbeit“ oder als Catfish Crawford in „Easy Does It“.

Die Serie „Roseanne“ war für viele Schauspieler ein Sprungbrett. Zum Beispiel für Johnny Galecki („The Big Bang Theory“) und Sarah Chalke („Scrubs - Die Anfänger“), die auch danach in einigen Kultserien Rollen ergatterten und sogar in einigen Blockbustern zu sehen waren. Auch die Hauptdarsteller profitierten von ihren Rollen in der Sitcom. John Goodman verhalf die Serie im Besonderen: er landete große Rollen, zum Beispiel in „The Big Lebowski“ oder auch „Inside Llewyn Davis“. Zu seiner Kultrolle als Dan Conner wird der Schauspieler aber wohl nicht mehr zurückkehren. Nachdem 2018 eine weitere Staffel von „Roseanne“ frühzeitig wieder beendet wurde, gibt es keine weiteren Pläne, dass die Kultsitcom zurückkommt.

Fans dürfen sich aber über die Spin-off-Serie „Die Conners“ freuen. Die Sitcom zeigt das Leben der Kinder nach dem Tod ihrer Mutter Roseanne. Die Hauptrollen werden von den Original-Schauspielern übernommen; ein echter Nostalgietrip also.

Testet jetzt euren Serien-Geschmack in unserem Quiz:

Quiz: Teste deinen Serien-Geschmack

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.