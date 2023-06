In der beliebten TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ werden oft nützliche Haushaltshelfer präsentiert. Einer davon wird ab heute bei Lidl angeboten. Der Discounter verkauft den Brilamo für nur 19,99 Euro. Damit wird eine der lästigsten Aufgaben in der Küche zum Kinderspiel.

Sie sind der Alptraum jedes Gastgebers: Weingläser mit Schlieren. Ein Weinglas oder eine Biertulpe auf Hochglanz zu polieren, gehört zu den mühseligsten Vorbereitungen für ein Abendessen oder eine Party. Abhilfe schafft hier der Brilamo, der aus der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt ist.

Lidl verkauft Glas-Polierstab aus „Die Höhle der Löwen“ für 19,99 Euro

Der Glas-Polierstab Brilamo ermöglicht ein einfaches Polieren von Weingläsern oder Biertulpen. (Bildquelle: Brilamo)

Zum Preis von 19,99 Euro ist der Glas-Polierstab ab heute bei Lidl erhältlich.

Was den Brilamo so besonders macht, ist sein Aufbau. Er schmiegt sich an das Glasinnere und ermöglicht so ein einfaches Polieren mit einer Handbewegung. Im Set ist neben dem Polierstab auch ein Poliertuch enthalten.

Zur bequemen Reinigung ist der Stab (26 × 6 × 6 cm) Spülmaschinen-geeignet. Das Tuch (72 × 50 cm) kann in der Waschmaschine gewaschen werden: Bis maximal 60 Grad, ohne Weichspüler und ohne es in den Trockner zu legen oder zu bügeln, so der Hersteller.

Erfinderin des Brilamo ist Linda Koller. Ihr Auftritt in „Die Höhle der Löwen“ hat Investor Ralf Dümmel überzeugt, für 25 Prozent Unternehmensanteile 100.000 Euro zu investieren. Seitdem sind Koller und Dümmel ein Team und bringen den Brilamo unter die Leute.

Wie der Brilamo in der Praxis funktioniert, seht ihr hier:

Brilamo: Der praktische Glas-Polierstab aus "Die Höhle der Löwen"

Bei Amazon kostet der Brilamo genauso viel

Lidl bietet den Brilamo ab heute in den Filialen an. 19,99 Euro möchte der Discounter für den Glas-Polierstab haben. Genauso günstig gibt es den Brilamo aktuell aber auch bei Amazon.

Brilamo Weinglaspolierer inkl. Poliertuch | Glas-Polierstab und extra großes Poliertuch für fussel-, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.06.2023 12:05 Uhr

Wer sich also den Weg in die Filiale sparen möchte, kann auch dort zuschlagen.

