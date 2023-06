Müde und unkonzentriert? Oft hat das eine Ursache: Stickige Luft. Vielen Menschen fehlt aber ein Gefühl dafür, wann sie die Fenster aufreißen und mal richtig durchlüften sollten. Genau dafür hat Lidl jetzt die passende Lösung.

Wetter-Apps sind zwar echte Alleskönner, doch sie alle haben ein Problem: In den eigenen vier Wänden funktionieren sie nicht. Wer Zuhause Temperatur oder Luftqualität im Blick haben möchte, muss zu einer Wetterstation greifen. Bei Lidl gibt es aktuell ein Modell für 12,99 Euro, das einen ganz besonderen Trick drauf hat.

Lidl verkauft Funk-Wetterstation für 12,99 Euro

AURIOL Funk-Wetterstation mit Lüftungsempfehlung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.06.2023 12:41 Uhr

Denn die Funk-Wetterstation von Hersteller Auriol zeigt an, wann es mal wieder Zeit zum Lüften ist. Der Lüftungshinweis erfolgt über ein leicht verständliches Fenstersymbol auf dem Display. Insgesamt wird das Raumklima in 5 Stufen bewertet: zu trocken, trocken, optimal, feucht und zu feucht. Die Stufen sind in einem Farbschema einsortiert, von ganz blau bis rot. So erkennt man das Raumklima auch bei einem flüchtigen Blick auf die Wetterstation – clever.

Wer also unsicher ist, ob gelüftet werden sollte oder nicht, kann sich einfach auf die Lidl-Wetterstation verlassen.

Nützlich in der nächsten Heizperiode ist zudem der Schimmelalarm. Ebenfalls mit dabei sind ein Weckalarm mit Schlummerfunktion und eine Funkuhr mit automatischer Zeiteinstellung sowie manueller Einstelloption. Die Uhrzeit wird wahlweise im 12- und 24-Stundenformat angezeigt. Die Temperatur auf Wunsch in °C oder °F.

Die Funk-Wetterstation besteht aus zwei Teilen: Einer Basisstation mit ausklappbarem Aufstellbügel und einem Funk-Außensensor. Der besitzt eine Reichweite von 50 Metern und ist nach IPX5 gegen Spritzwasser geschützt. Wahlweise kann die Basisstation auch an die Wand montiert werden. Batterien und Wandmontagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

Später in den Filialen erhältlich

Lidl bietet die Funk-Wetterstation derzeit im Onlineshop für 12,99 Euro an (bei Lidl ansehen). Hinzu kommen noch 5,95 Euro Versandkosten. In den Filialen ist die Wetterstation ab dem 3. Juli erhältlich.