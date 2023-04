Gerade im Wirtschaftsleben trefft ihr des Öfteren auf den Begriff Management. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie die Abkürzung für den Begriff lautet.

Das Management kommt vornehmlich in Bereichen der Wirtschaft und genauer in Unternehmen zum Einsatz. Beim Management handelt es sich in der Regel um Führungskräfte, der Abteilungsleiter genauso wie der Vorstand eines Unternehmens. Diese setzen sich idealerweise mit der (strategischen) Planung von Projekten auseinander, sind darüber hinaus weisungsbefugt und können die dazugehörigen und nötigen Entscheidungen treffen. Einfach ausgedrückt, das, was euer Chef euch sagt, solltet ihr mit ein paar Ausnahmen auch machen. Ihr findet das Management übrigens nicht nur in Bereichen der reinen Wirtschaft, auch in der Musikbranche, im Bereich Technik oder bei Veranstaltungen wird der Begriff verwendet – in der Regel überall dort, wo etwas organisiert und angeleitet wird. Wo auch immer euch das Wort begegnet, es ist recht lang. Lest also nach, wie ihr es abkürzen könnt.

Wie kann Management abgekürzt werden?

Wenn euch das wiederholte Schreiben von Management nun allerdings zu anstrengend ist, könnt ihr die beiden gängigen und oft gebräuchlichen Abkürzungen „Mgmt.“ und „Mgt.“ oder seltener auch „Mngt.“ verwenden. Die ersten beiden genannten Schreibweisen können, je nach Kontext, auch komplett in Versalien (Großbuchstaben) sowie mit oder ohne Punkt am Ende geschrieben werden: „MGMT“ und „MGT“. Wenn ihr euch für eine Version entschieden habt, achtet bei der Verwendung jedoch auf eine einheitliche Schreibweise, um eure Mitmenschen nicht zu verwirren.

Zwei ebenfalls naheliegende Abkürzungen, die ihr allerdings aufgrund von fehlender Geläufigkeit oder möglicher Verwirrung vermeiden solltet, sind „Man.“ (was für „Manöver“ oder „Manuel“ stehen kann). Darüber hinaus solltet ihr beim Schreiben von Briefen generell Abstand von Abkürzungen nehmen und das Wort Management ausschreiben. Wenn ihr übrigens den Begriff Manager abkürzen wollt, kommen diese beiden Abkürzungen für euch in Frage: „Mngr.“ oder „Mgr.“. Und wenn wir schon mal bei den Themen Management, Wirtschaft und Unternehmen sind: Wisst ihr, wofür die Abkürzungen „und Co.“ und „GbR“ stehen?

Woher stammt der Begriff Management?

Das Wort Management stammt vom Englischen „management“ und bedeutet übersetzt „Leitung“ oder „Verwaltung“. Die Schreibweise wurde, bis auf den Großbuchstaben am Anfang, nicht verändert. Das dazugehörige Verb „(to) manage“ bedeutet übersetzt „verwalten“, „leiten“ oder „managen“. Das Wort fand seinen Weg aus dem Lateinischen (lat. „manus agere“ heißt „an der Hand führen“) übers Italienische (ital. „maneggiare“ heißt „führen/managen“ etc.) schließlich ins Englische.

