Wie auch schon bei Millionen handelt es sich bei Milliarden um ein Zahlwort; Milliard ist französisch und hat ebenfalls seinen Ursprung vom lateinischen Begriff mille für tausend. Nur eben handelt es sich hierbei um tausend Millionen oder bekannter um eine Milliarde. Die Zahl eine Milliarde oder 1.000.000.000 wird mit neun Nullen geschrieben. Damit ihr euch allerdings die Schreiberei der Nullen sparen könnt, greift ihr einfach auf die gängige deutsche Abkürzung Mrd. zurück. Weitere mögliche Abkürzungen sind laut Duden auch Md. oder Mia. Achtet bei der Verwendung jedoch auf Einheitlichkeit und entscheidet euch für eine Abkürzung, um nicht zu verwirren.

Wo liegt der Unterschied zur englischen Schreibweise von Milliarden?

Die englische Übersetzung von Milliarde lautet billion und wird schnell mit den deutschen Billionen verwechselt. Doch Vorsicht, hier handelt es sich um Zahlworte, die sich um den Faktor 1.000 unterscheiden. Wollt ihr also im Englischen über Milliarden reden, verwendet ihr billions. Wollt ihr jedoch über Billionen reden, lautet die dazugehörige englische Vokabel trillions.

Was kommt nach Milliarden?

War es Billiarden oder doch Billionen? Keine Sorge, mit dieser kleinen Eselsbrücke wisst ihr zukünftig direkt, was nach Milliarden kommt. Orientiert euch an Millionen und Milliarden. Ihr wisst, dass die Zahl Millionen vor Milliarden kommt, also das -ionen vor -iarden. Und genau nach diesem Schema geht die Reihe weiter. Nach Milliarden folgt Billionen und Billiarden, dann Trillionen und Trilliarden sowie Quadrillionen und Quadrilliarden und so weiter.

Was ist der Unterschied zwischen Millionen, Milliarden und Billionen?

Ganz einfach ausgedrückt, es handelt sich um Zahlen, die um den Faktor 1.000 erweitert werden. Verdeutlichen wir diesen Satz anhand eines Beispiels: Bei dem Zahlwort Millionen handelt es sich um eine Zahl mit sechs Nullen, ausgeschrieben 1.000.000. Multipliziert man diese Zahl nun mit 1.000, ergibt das 1.000.000.000, anders ausgedrückt tausend Millionen oder nochmal anders ausgedrückt eine Milliarde. Führen wir den gleichen Rechenvorgang noch einmal aus, erhalten wir die Zahl 1.000.000.000.000 und damit tausend Milliarden oder eine Billionen.

Das kann unendlich weit fortgeführt werden. Der Unterschied zwischen den oben genannten Zahlworten liegt an dem um den Faktor 1.000 steigenden Wert und der Anzahl der Ziffer Null. Diese belaufen sich bei Millionen auf sechs, bei Milliarden auf neun und bei Billionen auf zwölf.

1 Million = 1.000.000

1 Milliarde = 1.000.000.000



1 Billion = 1.000.000.000.000



