Das Wort Stück ist im Alltag allgegenwärtig – ob als Mengeneinheit im Supermarkt oder als Redewendung. Doch wie wird Stück richtig abgekürzt?

Wie eingangs erwähnt, dient das Wort Stück als Einheit und damit als Angabe für eine bestimmte Anzahl an Dingen wie beispielsweise Äpfeln im Supermarkt. Ebenfalls dient es als Teil eines Ganzen, wie etwa ein Puzzlestück. Doch auch im Unternehmensalltag von meist produzierenden Betrieben findet ihr die Einheit Stück. Hier oft im Zusammenhang mit Preis pro Stück oder anderen Dingen. Dass das Wort Stück als Einheit oder ähnliches in zahlreichen Bereichen vorkommt, haben wir jetzt alle verstanden. Doch wie wird das Wort Stück richtig abgekürzt?

Auch hier begegnet euch das Wort: Schaut euch das Video an und findet heraus, was die bis dato teuersten Stücke bei „Bares für Rares“ sind.

Wie wird Stück richtig abgekürzt?

Laut Duden wird Stück richtigerweise mit St. abgekürzt. Wer von euch also viel Wert auf die richtige Rechtschreibung legt, der kürzt das Wort zukünftig so ab. Zwar gibt es Abkürzungen wie Stk. oder Stck., die auch geläufig sind, allerdings sparen diese kaum Buchstaben ein, weswegen das Wort auch genauso gut ausgeschrieben werden kann. Der ein oder andere Fuchs unter euch wird jetzt einwerfen, dass das Wort Sankt von beispielsweise Sankt Martin auch mit St. abgekürzt wird. Ja, ihr habt recht, doch laut Duden ist St. auch die Abkürzung von Stück. Dabei handelt es sich übrigens um ein Wort mit grammatikalisch neutralem Geschlecht. Der dazugehörige Artikel für Stück lautet damit das Stück.

Was ist der Unterschied zwischen Stück und Stücke?

Beides ist richtig und kann verwendet werden, allerdings gibt es einen kleinen aber feinen Unterschied in der Bedeutung. Erklären wir das Ganze an einem Beispiel mit Kuchen: Wenn ihr in einem Café sitzt und zwei Stück Kuchen bestellt, wird es als Maßeinheit verstanden und ihr bekommt zwei nahezu gleich große Stücke. Verwendet ihr hingegen zwei Stücke Kuchen, können diese eine unterschiedliche Größe und sogar Geschmacksrichtung haben.

Klick durch die Bilderstrecke und findet eine Übersicht der wichtigsten Chat-Abkürzungen:

Wortspiele mit Stück

Zu guter Letzt ein paar amüsante Wortspiele mit dem Wort Stück, um die Vielfältigkeit der deutschen Sprache bei einem einzigen Wort zu verdeutlichen:

„An einem Stück ankommen“ kann mit „heil angekommen“ übersetzt werden

„Ein Stück gehen“ als eine Entfernung oder Strecke



„Aus eignen Stücken“ bedeutet, etwas aus eigener Motivation oder mit eigenen Mitteln zu tun



„Aus freien Stücken“ entspricht in etwa, sich freiwillig oder selbst für etwas zu entscheiden



„Kein Stück weiter“ wird oft verwendet, wenn man mit einer Tätigkeit nicht vorangekommen ist



„Ein starkes Stück“ bedeutet in etwa Dreistigkeit oder Unverschämtheit



„Ein großes Stück Arbeit“ kann mit viel Arbeit übersetzt werden



„Ein Stück“ kann auch eine Theater- oder Musikaufführung sein



„Ein Erbstück“ ist eine Sache oder ein Gegenstand, der vererbt wird



Und viele weitere mehr...



Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.