Das Rundenstrategiespiel Age of Wonders 4 überlässt euch die Herrschaft über zahlreiche Krieger, Magier und Fabelwesen. Wenn das Einkommen pro Runde knapp wird, könntet ihr allerdings in Bedrängnis geraten und einige Einheiten in den wohlverdienten Ruhestand schicken wollen. Aber ist das überhaupt möglich? In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr eine Einheit auflösen könnt, damit ihr nicht länger für ihre Versorgung aufkommen müsst.

In Age of Wonders 4 könnt ihr Einheiten unterschiedlicher Stufen rekrutieren und sie zu Armeen zusammenschließen. Ihr benötigt sie, um die Spielwelt zu erkunden, Schätze einzusammeln, Kriege auszutragen oder euer eigenes Reich zu verteidigen. Dabei spielt nicht nur die Anzahl eurer Armeen eine wichtige Rolle, sondern auch deren Kampfstärke. So wird es im Rahmen einer Partie unweigerlich dazu kommen, dass ihr Einheiten in euren Reihen habt, die schlichtweg zu schwach sind, um Bedrohungen abzuwehren. Durch die Absolvierung von Missionen oder der Beseitigung von in der Spielwelt positionierten Lebewesen könnt ihr außerdem Einheiten als Geschenk erhalten, die ihr nicht selbstständig rekrutiert habt.

Versorgungskosten einer Einheit finden

Da jede Einheit Versorgungskosten aufweist, kann dies zu Problemen führen, die den Erhalt oder die Expansion eures Reichs gefährden. In den meisten Fällen kosten Einheiten pro Runde eine gewisse Menge an Gold. Magische oder schlichtweg starke Einheiten können aber auch an eurem Mana-Vorrat zehren. Besonders mächtige Einheiten können euch sogar schwer verdientes Imperium kosten – eine Ressource, die ihr im Wesentlichen für den Kauf von Reichsfertigkeiten benötigt.

Richtet den Mauszeiger unter "Einheiten rekrutieren" auf eine Einheit, um Details, wie die Versorgung einzusehen. (© Screenshot GIGA)

Wie viele Ressourcen eine rekrutierte Einheit zur Versorgung benötigt seht ihr unter dem Reiter "Einheit rekrutieren" in eurer Stadt. Richtet den Mauszeiger auf eine Einheit, bis sich ein Textfenster öffnet. Im letzten Punkt unter "Kosten" könnt ihr die für den erhalt der Einheit benötigten Versorgungskosten einsehen. Wurde eine Einheit bereits rekrutiert, ist die Suche nach den Versorgungskosten etwas schwieriger. Ihr müsst die Einheit mit einem Rechtsklick auf das Portrait inspizieren. Die Versorgungskosten werden neben ihrer Stufe und ihrem Rang angeführt.

Einheiten auflösen und entfernen

Da sowohl der Gold-, als auch der Mana-Vorrat schnell zuneige gehen kann – vor allem, wenn ihr unerwartete Kosten auf euch nehmen müsst – ist es hin und wieder sinnvoll eine Einheit zu entfernen. Dadurch löst sich die Einheit auf. Sie steht im Kampf nicht mehr zur Verfügung und kann auch nicht wieder zurückgeholt werden. Allerdings fließen die anderenfalls anfallenden Versorgungskosten mit der nächsten Runde wieder zurück in eure Schatzkammer und ihr vermeidet den Moralverlust aller rekrutierten Einheiten, wenn ihr deren Kosten nicht mehr begleichen könnt.

Inspiziert die Einheit und klickt auf den roten Button, um sie aufzulösen. (© Screenshot GIGA)

Um eine Einheit aufzulösen, müsst ihr sie inspizieren. Klickt dazu mit der rechten Maustaste auf das Portrait der Einheit. Euch eröffnet sich ein Fenster mit sämtlichen Einheitendetails. Am rechten Rand des Fensters seht ihr einen kreisrunden Button, auf dem ein weißer Helm auf rotem Hintergrund abgebildet ist. Das Symbol ist relativ klein und deshalb leicht zu übersehen. Klickt ihr auf den Button, eröffnet sich ein Textfenster, worauf zu lesen ist: "Diese Einheit auflösen und sofort entfernen". Klickt auf ja, um euch sowohl der Einheit, als auch der Versorgungskosten zu entledigen.