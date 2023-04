Habt ihr auch schon einmal den Schlüssel verlegt oder das Portmonee irgendwo vergessen? Es ist meist ein unangenehmes und zeitraubendes Problem, wenn wir etwas Wichtiges verlieren. Glücklicherweise gibt es dafür mittlerweile eine Lösung: die neueste Variante des Tile Pro. Aktuell bekommt ihr den praktischen Alltagshelfer zum Schnäppchenpreis bei Amazon.

Amazon: Tile Pro Schlüsselfinder zum Sparpreis

Mit dem Tile Pro könnt ihr also einiges an Zeit und Nerven sparen, wenn ihr etwas Wichtiges verliert. Den praktischen Bluetooth-Tracker bekommt ihr gerade für schmale 27,99 Euro bei Amazon (Angebot bei Amazon ansehen). Der Preisvergleich zeigt, dass ihr bei anderen Anbietern mindestens 40 Euro berappen müsst, somit bekommt ihr hier eine gute Ersparnis.

Tile Pro (2022) Statt 34,99 Euro UVP: Bluetooth Schlüsselfinder mit bis zu 120 Metern Reichweite, funktioniert mit Alexa und Google. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.04.2023 12:57 Uhr

Nicht vergessen: Prime-Kunden zahlen hier wie immer keine zusätzlichen Versandkosten. Wenn ihr aber diesen Tracker als Nicht-Prime-Kunde bestellen wollt, solltet ihr noch Artikel bis zum Bestellwert von 39 Euro dazu bestellen, um kostenlosen Versand zu erhalten. Wenn ihr darunterbleibt, zahlt ihr 3,99 Euro für den Versand. Alternativ könnt ihr Amazon-Prime auch 30 Tage lang kostenlos testen und euch so die Versandkosten sparen. Kündigen geht im Testzeitraum jederzeit.

Was bietet euch der Bluetooth-Tracker von Tile?

Mit dem Tile Pro könnt ihr besonders einfach eure wichtigen Gegenstände wie Schlüssel, Smartphone oder Geldbeutel im Auge behalten. Das Gerät kann an jeden Gegenstand angebracht werden und per Bluetooth-Verbindung mit eurem Smartphone verbunden werden. Solltet ihr etwas verlieren, könnt ihr den Tile Pro über die zugehörige App orten. Dabei ist das Gerät günstiger als ein Apple AirTag und kann auch mit Android-Geräten genutzt werden. Zusätzlich ist die Trageschlaufe im Gegensatz zum Apple-Produkt bereits in das Gerät integriert.

Der Tile Pro ist nicht nur für den Verlust von Gegenständen geeignet. Ihr könnt das Gerät auch nutzen, um schnell euer Smartphone zu finden. Durch das zweimalige Drücken des Buttons auf dem Tile startet euer Smartphone einen Alarm, selbst wenn es auf stumm geschaltet ist. Außerdem könnt ihr das Gerät nutzen, um eure Mitmenschen zu finden: Durch das Teilen eures Tile-Standortes mit anderen Personen könnt ihr schnell herausfinden, wo sich Freunde oder Familienmitglieder aufhalten. Dabei kann das Modell auch mit einer besonders langen Akkulaufzeit punkten: Erst nach bis zu einem Jahr muss die eingebaute Knopfzelle ausgetauscht werden.

Über 9.000 Kunden bei Amazon haben ihre Bewertung hinterlassen und vergeben 3,9 von 5 Sternen. Das Gerät ist laut den Kundenmeinungen einfach zu bedienen, zuverlässig und mit der langen Akkulaufzeit auch im Alltag praktisch einsetzbar. Zudem könnt ihr euch das Gerät durch das aktuelle Amazon-Angebot gerade zu einem deutlich vergünstigten Preis sichern.

Noch mehr könnt ihr übrigens im 2er-Pack sparen. Rechnerisch zahlt ihr so nur 24 Euro pro Stück:

Tile Pro (2022) 2er Pack Statt 59,99 Euro UVP: Bluetooth Schlüsselfinder mit bis zu 120 Metern Reichweite, funktioniert mit Alexa und Google. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.04.2023 12:37 Uhr

Ihr wollt den Tracker im Portmonee verstauen? Dann passt der Tile Slim besser, der ebenfalls gerade bei Amazon im Angebot ist:

Tile Slim (2022) Statt 34,99 Euro UVP: Bluetooth Schlüsselfinder mit bis zu 60 Metern Reichweite, inkl. Community Suchfunktion, iOS und Android App, kompatibel mit Alexa und Google Home. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.04.2023 12:57 Uhr

