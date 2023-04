Lamborghini präsentiert mit dem Revuelto einen besonderen Supersportwagen. Es handelt sich um einen Plug-in-Hybrid mit einem V12-Motor, der von drei Elektromotoren unterstützt wird. In 2,5 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h.

Lamborghini Revuelto: Erster V12-Plug-in vorgestellt

Pünktlich zum 60-jährigen Firmenjubiläum hat Lamborghini den neu entwickelten Revuelto vorgestellt. Als Primärantrieb dient beim Nachfolger des Aventador ein V12-Benziner mit 6,5 Liter Hubraum, der 607 kW / 1.015 PS liefert. Hinzu kommen noch drei Elektromotoren, die an der Vorderachse jeweils 110 kW leisten und an der Hinterachse weitere 110 kW bereitstellen. Die für Lamborghinis typische Kraft sorgt für eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt nach Angaben des Herstellers in 2,5 Sekunden an. 200 km/h sollen nach 7 Sekunden erreicht werden können.

Dass es sich beim Revuelto nicht um ein Elektroauto handelt, macht ein Blick auf die Batteriedaten deutlich. Sie bietet einen Energiegehalt von 3,8 kWh und kann mit maximal 7 kW aufgeladen werden. Ein rein elektrisches Fahren ist bei einer Strecke von bis zu 10 km möglich. Das Gewicht der Batterie wird mit 79 kg angegeben, die Energiedichte mit 4500 W/kg (Quelle: Lamborghini).

Immerhin wird durch die E-Komponente ein für Lamborghinis relativ geringer Verbrauch angegeben. Nach WLTP-Messverfahren liegt er bei 18 l pro 100 km. Dennoch spricht der Hersteller davon, dass der Revuelto ein „wichtiger Pfeiler“ der Elektrifizierungsstrategie des Unternehmens sei. Man hätte „das perfekte Gleichgewicht“ zwischen Emotionen und der Notwendigkeit, Emissionen zu reduzieren, getroffen.

Plug-in-Hybrid von Lamborghini noch ohne Preis

Wie viel der Lamborghini Revuelto kosten und in welcher Stückzahl er produziert wird, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Auch steht noch nicht fest, wann der Nachfolger des Aventador angeboten werden soll.

