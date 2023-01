Ihr wollt im neuen Jahr mehr Sport treiben und braucht noch das passende Trainingsgerät dafür? Dann hat Amazon das richtige Angebot für euch parat. Aktuell bekommt ihr das Premium-Fitnessbike von Peloton mit ordentlichem Rabatt. Wir haben die Details für euch.

Indoor-Heimtrainer mit 22-Zoll-HD-Touchscreen zum Sparpreis bei Amazon

Bisher gab es das Kult-Fitnessbike vom amerikanischen Startup Peloton kaum mit Rabatt. Neuerdings wird der Heimtrainer aber auch bei Amazon verkauft, wo ihr direkt mit Rabatt gegenüber der Hersteller-Webseite zuschlagen könnt. Ihr bekommt Peloton Bike gerade für 1.195 Euro inklusive kostenloser Lieferung (Angebot bei Amazon ansehen). Bei Hersteller direkt müsst ihr mindestens 1.445 Euro berappen.

Peloton Bike Statt 1.445 Euro UVP: Premium Fitnessbike für Zuhause, Indoor-Heimtrainer mit hochauflösendem 22-Zoll-HD-Touchscreen, Apple Watch kompatibel, inklusive Stereo Lautsprechersystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.01.2023 04:32 Uhr

Was bietet euch das Peloton Bike?

Das Indoor-Fitnessbike mit hochauflösendem 22-Zoll-HD-Touchscreen ist sozusagen der Tesla unter den Heimtrainern. Das Gerät ist besonders hochwertig verarbeitet und bietet euch Software im Look & Feel von Apple-Produkten. Natürlich könnt ihr eure Trainings dann auch gleich mit einer gekoppelten Apple Watch tracken. Ansonsten bietet euch das Peloton Bike ein Stereo-Lautsprechersystem und viele Erweiterungsmöglichkeiten. Dabei hat das Bike kompakte Ausmaße, passt also auch in kleinere Wohnungen.

Doch den größten Unterschied gegenüber normalen Fitnessbikes macht das Kursangebot aus: Gegen eine monatliche Gebühr von 39 Euro könnt ihr an tausenden Echtzeitkursen mit echten Trainern und weiteren Mitgliedern über das Internet teilnehmen. Neben Cycling-Kursen gibt es dort auch zahlreiche weitere Angebote wie Yoga oder Krafttraining.

Für wen lohnt sich der Kauf des Peloton Bikes?

Wenn ihr euch vorgenommen habt, im neuen Jahr mehr Sport zu treiben, aber ihr keine Zeit bzw. Lust zur Fahrt ins Fitnessstudio habt, dann ist das Peloton Bike eine gute Möglichkeit, trotzdem reichlich Sport zu betreiben. Durch die Kurse kann man dabei auch langfristig motiviert bleiben.

