In-Ear-Kopfhörer mit Kabel kann man immer gebrauchen, etwa fürs Tablet oder unterwegs auf Reisen. Bei Amazon und Saturn ist ein Modell von Philips gerade zum Schleuderpreis erhältlich.

Bei dem Preis muss man nicht lange überlegen: Der Philips E1105BL/00 ist aktuell bei Amazon für 5 Euro im Angebot. Der Elektronikhändler Saturn geht mit und bietet den selben Preis. Bei beiden Händlern kommen Versandkosten hinzu – diese lassen sich aber umgehen, wenn man bei Amazon für über 29 Euro einkauft oder Prime-Mitglied ist. Bei Saturn bietet es sich an, den Kopfhörer online zu bestellen und in einer Filiale in der Nähe abzuholen. Der Angebotspreis gilt nur für die Farbvariante Blau.

Philips Kopfhörer E1105BL/00 mit Inline-Fernbedienung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.01.2023 15:39 Uhr

Kopfhörer E1105BL/00 von Philips: Was bekommt man für das Geld?

Es handelt sich um ein absolutes Einsteigermodell, der niederländische Hersteller Philips hat unseres Wissens nach keinen noch günstigeren Kopfhörer im Programm. Der Normalpreis für den E1105BL/00 beträgt 9,99 Euro (UVP). Im Handel zahlt man für gewöhnlich etwas weniger, aber ein Rabatt von 50 Prozent ist auf jeden Fall beachtenswert. Die Artikelnummer bei Philips lautet TAE1105BL/00, es ist im Netz immerhin ein technisches Datenblatt (PDF) zu finden, das die wichtigsten Eigenschaften auflistet:

Kabellänge: 1,2 Meter

Anschluss: 3,5-mm-Klinke. Passt an Smartphones mit Kopfhörerbuchse, aber auch an andere Geräte, wie etwa Nintendo Switch.

Inline-Fernbedienung (im Kabel integriert) zum Pausieren der Musik und Annehmen von Anrufen

Silikonpasstücke in 3 Größen sind dabei

Die Kundenbewertungen bei Amazon kommen auf 4,3 von 5 Sterne – ein ordentlicher Wert. „Für den Preis gibts nichts zu meckern. Einziges Manko, dass es keinen Lautstärkeregler gibt. Sonst sind die Kopfhörer echt in Ordnung für den Preis,“ fasst ein Kunde seine Meinung zusammen. Vor dem Kauf sollte aber klar sein: Spitzenklangqualität oder besondere Features wie Noise Cancelling sind bei diesem Modell nicht zu erwarten. Es handelt sich vielmehr um einen preiswerten Kopfhörer, der als „Backup“ in der Reisetasche oder in der Schublade gut aufgehoben ist.

Wenn es ein wesentlich hochwertigeres Modell sein soll, dann ist der Soundmagic E11C (bei Amazon ansehen) einen Blick wert. Dieser Kopfhörer ist zwar zehnmal so teuer wie das Sparmodell von Philips, kann aber durch sehr gute Soundqualität und Haltbarkeit überzeugen.

