Horror-Fans aufgepasst! Die „American Horror Story“ ist noch längst nicht zu Ende. Alle, die bereits in den Genuss der bisherigen zehn Staffeln gekommen sind, können ahnen, was sie in Staffel 11 der Serie erwartet – schauderhafte Gänsehaut-Momente und wieder eine neue Horror-Story. Doch wie steht es um die zwölfte Staffel der Horror-Serie? Wir verraten euch, was zu „American Horror Story“ Staffel 12 bekannt ist.

Alle Staffeln von „American Horror Story“ findet ihr bei Disney+, seit dem 19. April 2023 endlich auch Staffel 11 („NYC“):

„American Horror Story“ Staffel 12: Bekommt die Serie eine Fortsetzung?

Auch nach Staffel 11 dürft ihr euch weiterhin auf weitere Fortsetzungen der Serie freuen. Sowohl „American Horror Story“ Staffel 12 als auch 13 wurden bereits bestätigt. Nach der neuen „NYC“-Staffel ist die Horror-Story somit noch lange nicht vorbei. Ein genaues Erscheinungsdatum der zwölften Staffel ist noch nicht bekannt, jedoch könnten die neuen Folgen noch im Sommer 2023 erscheinen. In der Regel erscheinen die neuen Folgen von „American Horror Story“ in den USA erst im Herbst, während sie uns in Deutschland einige Monate später erreichen. Bis dahin lohnt sich ein Blick in das Serien-Spin-off „American Horror Stories“, welches ebenfalls bei Disney+ verfügbar ist. Außerdem hat auch Netflix sehenswerte Horror-Serien im Programm.

„American Horror Story“ Staffel 12: Darum geht es

In den Hauptrollen der zwölften Staffel „American Horror Story“ sollen Emma Roberts und Kim Kardashian die Hauptrollen spielen. Aufnahmen des Sets lassen vermuten, dass auch Cara Delevingne darin auftreten wird. Vorlage für die neuen Folgen bildet der Thriller „Delicate Condition“ von Danielle Valentine. Dessen Handlung erinnert an eine Art umgekehrtes „Rosemary’s Baby“: Eine Frau ist davon überzeugt, dass eine feindselige Gestalt versucht, ihre Schwangerschaft zu verhindern. Wir bleiben gespannt, wie es mit „American Horror Story“ weitergeht und halten euch auf dem Laufenden.

