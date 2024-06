„Aqua“: So sieht die „Barbie Girl“-Band heute aus

Blondierte und gegelte Haare, schrille Accessoires und bunte Brillen: Die Band „Aqua“ sieht lange nicht mehr so aus wie zu den Zeiten ihres Hits „Barbie Girl“. Wir verraten euch, was die Band heute macht und wie sie sich stilistisch gewandelt haben.

Anzeige

Kaum ein Weg ging vorbei an „Barbie Girl“ – dem Hit-Song der dänisch-norwegischen Band „Aqua“. Die vier Bandmitglieder waren ein Inbegriff der Eurodance-Szene der 90er-Jahre, doch 2001 kam schon die plötzliche Auflösung der Band.

Kurze Zeit vorher trat „Aqua“ noch bei dem Eurovision Song Contest in Kopenhagen auf und die Frontsängerin Lene Nystrøm heiratete den Keyborder der Band, Søren Rasted. Warum genau sich die Band trennte, ist nicht klar, doch der Split sollte nicht ewig währen – 2007 gab „Aqua“ ihre Wiedervereinigung bekannt.

Nachdem es ab 2012 wieder etwas ruhiger um die Truppe wurde, gab es 2016 ein Comeback zum 20. Jubiläum der Band. Doch nicht alle Mitglieder sollten daran teilnehmen – Claus Norreen, einer der zwei Keyboarder, gab seinen Austritt aus der Band bekannt.

Anzeige

Was macht „Aqua“ heute?

Wie man der offiziellen Webseite der Band entnehmen kann, sind sie auch zu dritt noch fleißig am Musizieren und spielen regelmäßig Konzerte. Das letzte Studioalbum liegt zwar schon mehr als zehn Jahre zurück, hin und wieder erscheint jedoch eine neue Single.

Anzeige

Obwohl es naheliegen ist, ihr Hit-Song „Barbie Girl“ hat es nicht in den 2023 erschienen „Barbie“-Film geschafft. Ganz ohne „Aqua“ ist Greta Gerwigs „Barbie“ aber nicht ausgekommen: in dem offiziellen Soundtrack zum Film, „Barbie: The Album“, hat die Band in dem Lied „Barbie World“ ein Feature erhalten.

So sehen die Mitglieder von „Aqua“ heute aus

Der Lauf der Zeit ist auch nicht an den Skandinaviern vorbeigegangen. Die typischen Looks der Neunziger wurden gegen schrille Outfits aus dem 21. Jahrhundert ausgetauscht. Die bunten Haare von Lene sind einer langen schwarzen Mähne gewichen – wobei diese auch gerne mal einen Klecks Farbe bekommen. Dafür sind viele der Bühnenoutfits weiterhin bunt geblieben.

Anzeige

Vergessen hat „Aqua“ seine Anfänge jedoch nicht. Auf Instagram teilte die Band mehrere Fotos aus ihren frühen Jahren, die zeigen, wie sehr sich ihr Stil schon in den Anfangsjahren gewandelt hat:

Es ist viel passiert in dem Jahr, in dem „Barbie Girl“ sein Debüt gefeiert hat. Mit unserer Bilderstrecke könnt ihr einen Tag in den späten Neunzigern erleben:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.