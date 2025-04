ASB-Mitgliedschaft kündigen: Schritt für Schritt erklärt

Ihr habt aktuell eine Mitgliedschaft beim Arbeiter-Samariter-Bund, kurz „ASB“, doch möchtet diese zum nächstmöglichen Zeitpunkt beenden? Wir zeigen euch, wie das geht.

ASB kündigen: Das müsst ihr beachten

In der Regel gilt für die Mitgliedschaft beim ASB keine Mindestlaufzeit und auch keine Kündigungsfrist, sodass ihr jederzeit kündigen könnt. Abweichende Vereinbarungen entnehmt ihr euren Vertragsunterlagen.

Die Kündigung muss meist schriftlich erfolgen – ihr habt also die Wahl zwischen einer Kündigung per Post, per E-Mail oder per Fax. In einigen Regionen bieten ASB-Gruppen auch die Kündigung per Telefon an. Die Infos hierzu könnt ihr deren Webseiten entnehmen.

ASB kündigen: So beendet ihr die Mitgliedschaft schriftlich

In jedem Fall funktioniert jedoch die schriftliche Kündigung. Euer Schreiben sollte folgende Informationen enthalten:

Gebt euren Vor- und Zunamen, eure Adresse und eure Mitgliedsnummer an. Fordert die Kündigung eurer Mitgliedschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt und lasst euch diese bestätigen. Schickt die Kündigung per Einschreiben an die ASB-Bundesgeschäftsstelle, Sülzburgstraße 140, 50937 Köln oder per E-Mail an info@asb.de oder per Fax an 0221/47605-288.

Erhaltet ihr nach mehr als einer Woche keine Kündigungsbestätigung, raten wir euch, die ASB-Bundesgeschäftsstelle zu kontaktieren. Diese erreicht ihr unter der Rufnummer 0221 / 47 60 50 (ASB Köln).

ASB kündigen: Kostenlose Vorlage

Seid ihr euch unsicher, wie ihr das Kündigungsschreiben aufsetzen sollt, könnt ihr eine kostenlose Vorlage des Anbieters Aboalarm benutzen. Hier tragt ihr nur noch die benötigten Informationen ein und könnt das Dokument anschließend speichern und ausdrucken oder direkt über den Anbieter verschicken. Die Kündigung verschickt ihr bei Aboalarm für einen Aufpreis von 3,99 Euro bis 4,99 Euro.

