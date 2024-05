Auf dem Vormarsch: China-Hersteller will europäischen Automarkt erobern

In Europa dominieren Elektroautos von Tesla und VW die Branche. Jetzt will ein Autohersteller aus China es mit den großen Marken in Europa aufnehmen.

Die BYD Company Limited, kurz BYD, ist ein chinesischer Konzern, der sich aus vielen unterschiedlichen Unternehmen zusammensetzt. Die Abkürzung steht nicht, wie es aufgrund des Werbeslogans zu vermuten ist für „Build Your Dreams“, sondern ist lediglich die Abkürzung für den längeren Firmennamen „BǐYàDí“. Global gesehen ist BYD der größte Produzent von Akkumulatoren. Zu ihnen gehört der Autokonzern BYD Auto Company. Dieser spezialisiert sich auf den Bau und Verkauf von Elektroautos. Jetzt will BYD Auto Company auch in Europa seine Autos herstellen lassen.

Anzeige

Wenn ihr euch bei eurem Autokauf noch nicht sicher seid, empfehlen wir euch unser Video. In diesem zeigen wir euch die besten Autos unter 15.000 Euro, die vom ADAC überprüft wurden:

ADAC hat getestet: Die besten Autos unter 15.000 Euro Abonniere uns

auf YouTube

BYD – Konkurrenz für deutsche Automarken?

Der Plan und Standort stehen bereits: In Ungarn soll ab 2027 die Produktion von Elektroautos im Auftrag von BYD stattfinden. Personal wird auch schon gesucht; es wurden erste Stellenanzeigen veröffentlicht, wie Ungarn Heute berichtete. Es ist somit klar, dass BYD Auto Company seine Verkäufe auch auf Europa ausweiten möchte. Ob BYD Auto Company aber eine tatsächliche Konkurrenz für Spitzenreiter wie Tesla und VW darstellt, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Dafür spricht allerdings, dass BYD ein führender Autohersteller von Elektrofahrzeugen ist. Die Akkus in diesen sind vielversprechend. Aber auch Hybride werden von dem Unternehmen produziert. Außerdem ist der Verkauf von Elektrofahrzeugen von BYD bereits in Europa gestartet. Hinzu kommen die im Vergleich günstigen Preise der Autos.

Diese Modelle gibt es bereits in Deutschland

Für 2024 plant BYD Auto Company zwei seiner neuen Automodelle auch nach Europa zu bringen. Folgende Modelle werden neben weiteren auf dem europäischen Markt bereits verkauft:

BYD Han : eine vollelektrische Limousine, die ähnlich dem Tesla Model 3 ist; kann bis zu 521 km fahren und beschleunigt von null auf 100 in nur 3,9 Sekunden

: eine vollelektrische Limousine, die ähnlich dem Tesla Model 3 ist; kann bis zu 521 km fahren und beschleunigt von null auf 100 in nur 3,9 Sekunden BYD Tang EV : vollelektrischer SUV, der ähnlich dem Tesla Model Y ist; kann bis zu 400 km fahren und beschleunigt innerhalb von 4,6 Sekunden von null auf 100

: vollelektrischer SUV, der ähnlich dem Tesla Model Y ist; kann bis zu 400 km fahren und beschleunigt innerhalb von 4,6 Sekunden von null auf 100 BYD Dolphin: vollelektrisches Kompaktauto; kann bis 427 km fahren und beschleunigt von 0 auf 100 in 7 Sekunden; der Dolphin Mini soll 2024 auch in Europa erhältlich sein

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.