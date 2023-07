Alle Fans der Microsoft-Schriftarten aufgepasst: Calibri hat ausgedient. Es gibt nun eine neue Standardschriftart für alle Produkte von Microsoft 365.

Seit 2007 ist Calibri die Standardschriftart für Microsoft 365 und hat die zuvor genutzte Times New Roman in Microsoft Office ersetzt. Doch nun ist Calibri dran und wird nach über 15 Jahren durch ihren Nachfolger als Standardschriftart abgelöst. Welcher der Nachfolger ist und ob Calibri überhaupt noch als Schriftart zur Verfügung steht – all das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Der Auswahl-Prozess des Calibri-Nachfolgers

Um den wachsenden Anforderungen an eine Schriftart gerecht zu werden, vor allem in Bezug auf die immer höhere Auflösung von Bildschirmen und die Eignung als Displayschrift, hat sich Microsoft dazu entschieden, dass Calibri als Standardschriftart abgelöst werden soll. Im gleichen Atemzug hat das Softwareunternehmen fünf neue Schriftarten, die als mögliche Nachfolger infrage kommen, vorgestellt. Die fünf neuen Schriftarten Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford und Grandview standen zur Auswahl, konnten ausprobiert werden und Feedback erhalten. Die Schriftart Bierstadt hat den meisten Anklang gefunden und wurde mit kleinen Änderungen als Calibri-Nachfolger festgelegt.

Aptos oder Bierstadt: Wie heißt nun der Calibri-Nachfolger?

Doch warum heißt der neue Calibri-Nachfolger Aptos? Wie oben bereits erwähnt, hat die Schriftart Bierstadt die meisten User überzeugt. Da der Name mitunter unglücklich gewählt war, wurde Bierstadt kurzerhand in Aptos umbenannt. Der Typograf Steve Matteson, unter anderem bekannt durch frühere Arbeiten der ursprünglichen Windows-TrueType-Kernschriftarten und Segoe, hat Microsofts neue Standardschriftart designt. Er hat seine neueste Errungenschaft nach seiner Lieblingsstadt in Santa Cruz, Kalifornien, benannt. Die wechselnden Landschaften und das Klima von Aptos mit Nebel, Stränden, Mammutbäumen und Bergen dienten als Inspiration und stehen für die Vielseitigkeit der neuen Standardschriftart. Diese wird für Microsoft 365 mit Word, Outlook, PowerPoint und Excel in den kommenden Monaten als Standard eingeführt werden.

Falls ihr doch eine der anderen neuen Schriftarten ansprechender findet, könnt ihr diese ebenfalls für euch als Standard festlegen. Denn alle neuen werden im Schriftarten-Menü verfügbar sein. Auch Calibri wird weiterhin verfügbar sein, nur nicht mehr als Standardschriftart.

Übrigens sind laut Microsoft weitere Aktualisierungen geplant, darunter eine neu gestaltete Schriftauswahl, neue Themen, Farben und Hintergründe, die nach und nach umgesetzt werden.