Auto-Hack für Eltern: Diesen Trick solltet ihr unbedingt kennen

Viele Eltern kennen diese Funktion nicht, da sie leicht übersehen werden kann. Eine Kindersicherung, die von den Kleinen nicht selbst deaktiviert werden kann, findet man nur versteckt am Auto.

Es gibt eine oft übersehene Stelle am Auto, die kaum Beachtung findet: Das Innenblech der Türen bleibt fast immer verborgen, da die Türen meist geschlossen sind. Doch es lohnt sich – vor allem für Eltern – dorthin einen genaueren Blick zu werfen. Bei fünftürigen PKW findet sich an den hinteren Türen oft ein kleines Loch mit einer wichtigen Sicherheitsfunktion.

Kleines Loch in der Autotür – diesen Zweck hat es

Worum es sich bei dem kleinen Loch handelt, verrät das Symbol, welches darüber abgebildet ist. Dort ist nämlich ein Kind zu sehen. Die Kindersicherung könnt ihr aktivieren, indem ihr den Autoschlüssel in den Plastikschlitz hinter dem Loch einführt und nach links dreht. Ein deutliches mechanisches Klicken signalisiert das Einrasten der Sicherung. Um sie zu deaktivieren, dreht den Schlüssel einfach wieder nach rechts.

Das Schlüsselloch ist durch ein Kinder-Symbol gekennzeichnet. (© IMAGO / Pond5 Images)

Junge Eltern, die bisher wenig Erfahrung mit Kindersicherungen hatten, sind möglicherweise nicht über diese versteckte Funktion informiert – und nutzen stattdessen vielleicht einfach die Zentralverriegelung, die oft auch über einen Schalter im Inneren des Autos aktiviert werden kann. Doch diese bietet nicht denselben Schutz.

Darum ist die Funktion so praktisch

Die Kindersicherung verhindert das Öffnen von innen komplett. In diesem Fall kann die Autotür nur von außen geöffnet werden. Durch die Zentralverriegelung hingegen ist das Öffnen von außen nicht mehr möglich, aber oft lässt sich die Tür von innen durch zweimaliges Ziehen des Griffs öffnen. Im Zweifelsfall kann so doch die Tür durch Kinder geöffnet werden.

Viele Autohersteller bieten die Kindersicherung direkt über das kleine Loch auf der Innenseite der Autotür an. Bei Keyless-Go-Systemen, wo kein physischer Schlüssel ausgeklappt wird, muss die Kindersicherung über das Bordmenü elektronisch aktiviert werden, beim Tesla Model 3 erreicht man diese Option etwa unter "Verriegelungen". Sollte trotzdem ein Loch vorhanden sein, findet ihr in eurem Keyless-Schlüssel möglicherweise einen versteckten Notschlüssel, mit dem ihr die Kindersicherung in der Tür umdrehen könnt.

