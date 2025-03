Autoschlüssel in Alu-Folie: ADAC warnt vor beliebtem Trick gegen Diebstahl

Autos, die mit einem Keyless-System zu öffnen sind, werden immer beliebter. Was praktisch und hilfreich erscheint, kann auch Schattenseiten haben.

Autos werden ohne Schlüssel geöffnet

Es macht einem das Leben in vielen Situationen einfacher: Ihr habt einen schweren Einkauf in der Hand oder euer Kind auf dem Arm und wollt das Fahrzeug öffnen. Früher musstet ihr umständlich aufsperren, doch das ist mit dem Keyless-System Geschichte. Der Schlüssel muss auch nicht mehr ins Zündschloss gesteckt werden, da es in diesen Automodellen meistens gar keins mehr gibt. Alles läuft über Funk.

Problem bei Keyless-System: Fahrzeuge können einfacher gestohlen werden

Der ADAC warnt, dass der Diebstahl dieser Fahrzeuge deutlich einfacher ist als bei Fahrzeugen, die mit einem Schlüssel geöffnet werden. Der ADAC kritisiert dabei die fehlende Tätigkeit der Fahrzeughersteller und merkt an, dass nur zehn Prozent der Fahrzeuge vor einem beliebten Trick der Fahrzeugdiebe geschützt sind: Sie verlängern den Funk mithilfe zweier Geräte, eines nahe am Schlüssel, eines nahe am Fahrzeug. Dieses Risiko ist also überall gegeben – selbst bei euch Zuhause.

Beliebter Trick gegen Fahrzeugdiebe hilft nicht ausreichend

Manche Fahrzeugbesitzer stecken ihren Keyless-Schlüssel daher in Alufolie, in der Hoffnung, dass dies die Funkübertragung der potenziellen Diebe verhindert. Der ADAC veröffentlichte dazu folgendes Statement:



„Die Teil- und Vollkasko-Versicherung zahlt im Fall eines Autodiebstahls mit Keyless-System. Trotzdem sollte man hier mit Maßnahmen wie Alufolie oder Kühlschrank vorsichtig sein. Neben der zweifelhaften Schutzwirkung besteht die Gefahr, dass die Versicherung im Nachgang eine Mitschuld anlastet. Wichtig ist es, einen Diebstahl immer direkt der Polizei zu melden, das ist die Vorbedingung für eine Zahlung durch die Versicherung.“Quelle: ADAC

Erste Fahrzeuge mit besserem Schutz vor Autodieben

Erste Hersteller wie Jaguar, Audi und Mercedes nutzen laut ADAC-Angaben für ihre Schließsysteme nun Chips mit der Ultra-Wide-Band-Technik. Hier kann die Entfernung des Schlüssels zum Fahrzeug besser abgeschätzt werden. Eine Funkübertragung ist damit nicht mehr möglich und das Auto somit besser vor Fahrzeugdieben geschützt.

