Baldur’s Gate 3: Eulenbärenjunges finden und aufnehmen

Im ersten Akt von Baldur’s Gate 3 könnt ihr ein Eulenbärenjunges in euer Lager aufnehmen. In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr es findet und wie ihr es behalten könnt.

Eulenbärenjunges finden

Westlich des Wegpunkts „Umgebung des Smaragdhains“ befindet sich ein Höhleneingang (X: 90, Y: 442). Darin befindet sich das Eulenbärenjunge samt seiner Mutter. Wollt ihr das kleine Eulenbärenjunge später in eurem Lager herumtollen sehen, seid ihr gezwungen seine Mutter in der Höhle zu töten. Es handelt sich dabei um keinen sonderlich schweren Kampf, dennoch könnt ihr euch alternativ Unterstützung besorgen.

Der Höhleneingang befindet sich bei der roten Markierung. (© GIGA)

Nordöstlich der Höhle (X: 139, Y: 446) kam jemand durch die Eulenbärenmutter ums Leben. Andrick und Brynna haben den Angriff überlebt, weil sie geflohen sind. Ihr könnt die Beiden überzeugen Rache zu nehmen und gegen das große Tier in den Kampf zu ziehen. Allerdings ist das nicht ganz ungefährlich. Mischt sich das Eulenbärenjunge in den Kampf ein, werden Brynna und Andrick es attackieren – und wenn es dabei stirbt, habt ihr jegliche Chance verloren, das kleine Ding aufzunehmen.

Ihr müsst die Mutter töten, um das Junge später in euer Lager aufnehmen zu können. (© GIGA)

Sobald ihr die Mutter getötet habt, werdet ihr vor die Wahl gestellt: Ihr könnt das Leben des Eulenbärenjungen nehmen oder es verschonen. Entscheidet ihr euch für Letzteres, werdet ihr das Junge zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu Gesicht bekommen.

Eulenbärenjunges ins Lager aufnehmen

Früher oder später werdet ihr im Rahmen der Hauptquest das Goblinlager aufsuchen müssen. Die Goblinkriegerin Krolla veranstaltet dort ein Spiel mit dem Kleinen (X: 113, X: 432). Ihr könnt sie ansprechen und am Spiel teilnehmen, um etwas Geld einzusacken. Allerdings benötigt ihr dafür einen Charakter, der „Mit Tieren umgehen“ und „Überzeugen“ oder „Einschüchtern“ beherrscht. Anderenfalls erhaltet ihr die Kohle von Krolla nämlich nicht, auch wenn ihr das Spiel gewinnt. Prinzipiell ist es auch nicht notwendig an dem Spiel teilzunehmen, um das Eulenbärenjunge aufzunehmen. Ihr könnt auch ablehnen.

Krolla veranstaltet im Goblinlager ein Spiel mit dem Eulenbärenjungen. (© GIGA)

So oder so wird der Eulenbär anschließend durch das Goblinlager laufen. Sucht ihn auf und interagiert mit ihm. Würfelt auf „Mit Tieren umgehen“ (Schwierigkeitsgrad 10), um dem Kleinen klarzumachen, dass ihr ihm nichts Böses wollt. Gelingt der Wurf, erkennt ihr die Angst in seinen Augen. Ihr findet heraus, dass es sich vor den Goblins fürchtet und auf der Suche nach einem neuen Nest ist.

Sprecht also wieder mit Krolla und wählt die Dialogoption: „Ich gehe – und ich nehme den Eulenbären mit“. Ihr könnt einen Überzeugen-, Einschüchtern- oder Weisheitswurf versuchen, um Krolla ohne Kampf zu überreden. Gelingt auch dieser Wurf, wird das Junge früher oder später in eurem Lager auftauchen. Gelingt der Wurf nicht, könnt ihr immer noch das gesamte Goblinlager ausradieren. Auch dann wird sich das Eulenbärenjunge in den nächsten Tagen in eurem Lager blicken lassen.

Bei dem Eulenbärenjungen handelt es sich übrigens nicht um einen herkömmlichen Begleiter. Ihr könnt es also nicht mit auf Reisen nehmen und in Kämpfe verwickeln. Allerdings bereichert das kleine Wesen euer Lager im Ausgleich mit seiner Niedlichkeit.