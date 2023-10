Baldur’s Gate 3: Durchsuche den Keller starten und lösen

„Durchsuche den Keller“ ist eine Nebenquest im ersten Akt von Baldur’s Gate 3, die leicht verpasst werden kann. Selbst wenn ihr den Keller findet und leerräumt, bleibt die Mission bestehen. In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr die Quest findet und wie ihr sie lösen könnt.

„Durchsuche den Keller“-Quest finden

In diesem Haus findet ihr eine Holzluke, die euch in den Keller führt. (© Screenshot GIGA)

Im Rahmen der Haupthandlung werdet ihr das zerstörte Dorf im ersten Akt von Baldur’s Gate 3 früher oder später erreichen. Direkt hinter dem alten Siegelkreis „Zerstörtes Dorf“ befindet sich eine Holzhütte. Im Inneren liegt ein Apotheker-Handbuch auf einer Theke, in dem beschrieben wird, dass empfindliche Pflanzen in einem Keller gelagert werden sollten.

Die Nebenquest „Durchsucht den Keller“ wird freigeschaltet. Glücklicherweise müsst ihr auch keinen langen Fußmarsch zurücklegen, um den Keller zu erreichen. Direkt hinter der Theke befindet sich nämlich eine Holzluke (X:33, Y: 380). Öffnet sie und begebt euch in das darunter befindliche Gewölbe. Hier findet ihr jede Menge Pflanzen, die ihr zum Brauen von Tränken verwenden könnt. Ein paar Heiltränke dürfen natürlich auch nicht fehlen. In einem Nebenraum lässt sich sogar eine Holztruhe finden, die einige nützliche Items beinhaltet.

Geheimen Zugang öffnen

Hinter den Holzkisten ist ein Hebel versteckt. (© Screenshot GIGA)

Allerdings gilt die Quest damit nicht als gelöst. Ihr müsst den Keller genauer in Augenschein nehmen. Hinter den Holzkisten (X: -704, Y: 348) befindet sich ein Hebel, den ihr betätigen könnt. So wird euch ein geheimer Zugang eröffnet, der in einer Höhle mit verrotteten Särgen mündet.

Interagiert ihr mit einem solchen Sarg, brechen Wächter daraus hervor, die ihr im Kampf bezwingen müsst. Die Skelette sind keine allzu harten Gegner und ein paar extra XP schaden bekanntlich nie, also dürft ihr euch ruhig mit ihnen anlegen.

Verzierter Spiegel

Beantwortet dem Spiegel einige Fragen, um einen Durchgang freizuschalten. (© Screenshot GIGA)

Nach dem Kampf könnt ihr mit einem verzierten Spiegel interagieren, der behauptet lediglich seinem Meister zu dienen. Mit den richtigen Antworten könnt ihr ihn allerdings überzeugen, euch passieren zu lassen.

Gebt folgende Antworten, um den Durchgang freizuschalten:

Ihr müsst euren Namen nennen. Hier gibt es keine falsche Antwort. „Ja, ein Verbündeter! Ein Verbündeter deines Meisters“ oder Einschüchtern (Schwierigkeit: 15). Gelingt der Einschüchterungswurf, dürft ihr sofort passieren. „Szass Tam ist böse und abscheulich“ oder bei erfolgreichem Geschichte-Wurf “Widerlicher Lich. Möge er noch tausend Tode sterben”. „Laut dem Tagebuch eines Arztes verwendet man Balsam zur Wundreinigung“. Ich würde einen Zauber suchen, der mich von diesem Wurm befreit.

Das Forschungslabor

Im Forschungslabor wird euch die Wahrheit offenbart. (© Screenshot GIGA)

Der Spiegel löst sich in Luft auf und ihr könnt den Raum dahinter betreten: Das Forschungslabor. Neben einem Skelett, das auf einem Steintisch liegt, befindet sich eine Forschungsnotiz, die ihr lesen solltet. Die Quest „Durchsuche den Keller“ wird aktualisiert. Ihr findet heraus, dass der Eigentümer des Kellers ein Nekromant war, der von einem bestimmten Buch besessen war.

Der Aufenthaltsort des Buches ist hinter einem verschlossenen Eisentor. Ihr benötigt den Schlüssel, um es zu öffnen. Gegenüber vom Eisentor findet ihr einen weiteren kleinen Raum. Hier könnt ihr einen Hebel betätigen, der einen Zugang zurück zum Anfang des Kellers frei legt. Außerdem findet ihr hier einen rostigen Schlüssel, der euch das Eisentor öffnen lässt.

Bevor ihr mit dem Buch interagiert, solltet ihr die Fallen darin entschärfen oder es mit dem Zauber „Magierhand“ zu eurer Gruppe nach draußen bringen. Danach dürft ihr euch entscheiden, was ihr mit dem Buch tun wollt: Ihr könnt es mitnehmen oder zerstören. Durch das Lesen des Mondhafen-Logbuchs am Werktisch aktualisiert ihr auch das Quest-Tagebuch in „Entschlüssle das uralte Buch“ und „Zerstöre das uralte Buch“.

Zerstöre das uralte Buch

Wollt ihr „Die Nekromantie von Thay“ zerstören, bleiben nur wenige Möglichkeiten. Das Buch ist nämlich nicht nur außerordentlich robust, sondern auch gegen die meisten Schadensarten immun. Nur mit gleißendem Schaden könnt ihr ihm etwas anhaben.

Legt das Buch also auf den Boden und wendet dann entsprechende Magie an: Ein Paladin hat beispielsweise die Macht des Inquisitors, mit dem er zusätzlichen, gleißenden Schaden anrichtet. Schattenherz hingegen verfügt über den Zauber „Lenkendes Geschoss“ und kann das Buch damit sofort zerstören.

Ist das Buch erstmal Geschichte, bekommt ihr es mit drei Schatten (Stufe 5) zu tun, die immensen Schaden anrichten können und sich obendrein in Luft auflösen. Allerdings ist auch ihre Schwäche gleißender Schaden. Bedenkt das beim Kampf, um siegreich hervorzugehen. Die Quest gilt damit als abgeschlossen

Entschlüssle das uralte Buch

Um das uralte Buch zu entschlüsseln, müsst ihr „Flüsternde Tiefen“ aufsuchen, die sich unterhalb des zerstörten Dorfes befinden. Ihr erreicht Flüsternde Tiefen über den Brunnen des Dorfes (X: 21, Y: 397) oder indem ihr durch das Spinnennetz im großen Gebäude (X: 43, Y: 223) springt. Im Untergrund werdet ihr mit Spinnen und sogenannten Etterkapps konfrontiert, die allerdings keine große Gefahr darstellen. Viel gefährlicher ist der Phasenspinnen-Matriarch (Stufe 5). Diesen Bosskampf müsst ihr bestehen, um an das Item „Dunkler Amethyst“ zu gelangen.

Der Phasenspinnen-Matriarch attackiert eure Gruppe mit Gift. (© Screenshot GIGA)

Der Matriarch kann sich (wie seine zwei Phasenspinnen-Freunde) teleportieren und ist sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf durch seine Giftangriffe ganz schön auf Zack. Außerdem ruft er immer mal wieder eine Gruppe Junger Phasenspinnen hervor, indem er Spinneneier zerstört. Stellt sicher, dass ihr über einen Zauber mit Flächenschaden verfügt, damit ihr schnell alle Jungen Phasenspinnen ausschalten könnt.

Ist der Boss besiegt, könnt ihr den dunklen Amethysten aufsammeln. Interagiert anschließend mit dem Buch „Die Nekromantie von Thay“, um den Edelstein automatisch zu verwenden. Die Mehrheit eurer Begleiter ist allerdings dagegen, das Buch zu öffnen. Gale, Karlach oder Schattenherz wollen lieber, dass ihr es zerstört. Wenn ihr euch dennoch dazu entschließt, es zu öffnen, müsst ihr mehrere Rettungswürfe auf Weisheit bestehen (Schwierigkeit: 10, 15 und 20).

Die Nekromantie von Thay vollständig lesen

Habt ihr alle Würfe erfolgreich bestanden, fehlt euch noch eine letzte Seite, die ihr allerdings nicht sofort lesen könnt. Ihr müsst erst Baldur’s Tor erreichen. Dort müsst ihr das Geschäft „Zauberhafte Kleinigkeiten“ aufsuchen und im ersten Stock die verschlossene Tür öffnen. Hier findet ihr ein Regal, in dem sich das Umklammerte Buch befindet. Interagiert damit und es öffnet sich ein Portal, das euch in ein Zaubergewölbe führt. Hier ist es eure Aufgabe, durch die richtigen Türen zu schreiten.

Durchschreitet die Türen in folgender Reihenfolge:

Silberhand

Hervorrufung

Wunsch

Achtet dabei immer wieder auf Fallen am Boden. Im Wunschraum könnt ihr einen Hebel betätigen, der das Elminster-Gewölbe öffnet. Kehrt dann zurück, betretet das Gewölbe und lest den darin befindlichen Kodex. Öffnet schließlich ein letztes Mal „Die Nekromantie von Thay“ und ihr erhaltet einen neuen Zauber, mit dem ihr Ghule beschwören könnt.