In Baldur’s Gate 3 wird der Großherzog von Ravengard vermisst und ihr erhaltet die ehrenvolle Aufgabe, ihn zu finden und seinen Tod zu verhindern. Hier zeigen wir euch, wo ihr den Herzog finden könnt und wie ihr sein Überleben sicherstellt.

Baldur’s Gate 3: Rette den Großherzog Ravengard

Nachdem ihr Wyll rekrutiert habt, hört ihr im Laufe der Geschichte von Großherzog Ravengard. Wylls Vater, welcher eben der Herzog von Baldur’s Tor ist, wird vermisst und wurde anscheinend von den Absoluten verschleppt. Die Quest wird automatisch fortgeführt, da ihr mehrmals von Herzog Ravengard hört, allerdings befindet er sich mehrmals nicht am richtigen Ort und am Ende des zweiten Aktes wird er auch noch nach Baldur’s Tor verschleppt.

Also könnt ihr erst im dritten Akt auf Rettungsmission gehen. Hier müsst ihr zuerst an der Zeremonie von Gortasch in Wyrmfels teilnehmen und dürft ihn nicht verärgern. Denn dort seht ihr Herzog Ravengard und könnt auch kurz mit ihm sprechen. Allerdings ist er nicht er selbst und wird später weggesperrt. Lasst einen Tag vergehen und macht euch auf die Suche nach ihm.

Mizora wird euch nämlich in der Nacht besuchen und Wyll mitteilen, dass er seine Seele freikaufen kann, dafür wird sein Vater allerdings sterben. Macht Wyll einen neuen Vertrag mit Mizora, verrät sie ihm den Aufenthaltsort von seinem Vater. Ihr könnt zwar auf den Pakt eingehen, müsst dies allerdings nicht, da ihr in der Regel genügend Zeit habt, ihn zu retten. Ihr dürft allerdings in diesem Zeitraum weder die Stahlwächter-Maschinerie explodieren lassen oder Gortasch als Feind haben. Denn ansonsten wird er den Eisernen Thron zünden und Großherzog Ravengard stirbt gemeinsam mit vielen anderen Gefangenen. Der Unterwasserbereich kann dadurch nicht mehr betreten werden.

Großherzog Ravengard finden und retten

Sucht die Flynn-Transporte Lagerhalle auf, um zum Unterwassergefängnis zu gelangen. (© Screenshot GIGA)

Beim eisernen Thron handelt es sich um ein Unterwassergefängnis, welches nur per U-Boot erreichbar ist. Geht dazu in den Südwesten von Baldur's Tor und sucht eine dunkle Lagerhalle namens Flynn Transporte auf. Dort gibt es eine Tür, welche ihr entweder per 20er Würfelwurf oder mit dem Zauber „Klopfen“ öffnen könnt. Drinnen warten mehrere Wolfshunde auf euch, die ihr zuerst beseitigen müsst. Schaut danach im Raum nach links und ihr findet eine Bodenluke, welche in den Keller führt.

Dort findet ihr einen Zwerg. Er ist der Erbauer des U-Bootes und kann euch zum Eisernen Thron fahren. Ihr könnt ihn entweder töten und das U-Boot selbst fahren oder ihr sagt ihm den Grund für euer Erscheinen. Da er selbst nicht der größte Fan von Gortasch ist, könnt ihr ihm auch sagen, was ihr vor habt. Dann ist der zu erreichende Würfelwurf niedriger.

Sobald ihr beim Gefängnis angedockt habt, wird Gortasch automatisch informiert und teilt euch dies auch ganz offen mit. Ihr könnt an dieser Stelle noch umkehren, aber so den Herzog nicht retten. Gortasch startet die Sprengung und ihr habt insgesamt acht Runden Zeit, um alle Gefangenen zu befreien. Diese sind zum Großteil Freunde und Familie der Gefangenen Arbeiter im Stahlwerk.

Teilt eure Gruppe in drei Himmelsrichtungen auf. Im Osten befindet sich der Herzog mit mehreren Gefangenen, in der Mitte bei der Leiter sind links und rechts je eine Kammer, welche per Hebel geöffnet werden müssen. Im Norden befinden sich keine Gefangenen, sondern nur Truhen. Da die Zeit begrenzt ist, könnt ihr diesen Teil auslassen.

Während die Rundenzahl sinkt, steigt mehr Wasser in das Gefängnis und zahlreiche Sahuagins erscheinen. Beschäftigt diese, so dass sie nicht die fliehenden Gefangenen angreifen, aber verschwendet keine Zeit. Sobald alle Gefangenen aus einem Trakt befreit sind, könnt ihr die Tür per Hebel schließen, sodass die Gegner euch nicht nachlaufen können.

Hinter der mittleren Tür wartet Großherzog Ravengard auf die Befreiung. (© Screenshot GIGA)

Bevor ihr den Herzog befreit, sollte ihr einen Zauber wie Schutzgeister um einen Charakter wirken, Schattenherz kann dies beispielsweise. Denn sobald ihr Herzog Ravengard befreit, wird Mizora erscheinen und euch die Rettung erschweren. Sie wird explosive Krebse auf den Herzog loslassen, welche den geschwächten Ravengard auf der Stelle umbringen können. Heilt ihn danach ein Stückchen und klettert zum U-Boot hinauf. Solltet ihr einen Charakter zurücklassen müssen, könnt ihr ihn später wieder bei Lazarus gegen eine kleine Spende zum Leben erwecken. Herzog Ravengard wird euch danken und die nächste Questline zu Ansur dem Drachen freischalten.

