Das dunkle Verlangen in Baldur’s Gate 3 könnt ihr leibhaftig am Charakter Dunkles Verlangen erleben. Was das für eure Spielweise bedeutet, zeigen wir euch hier.

Baldur’s Gate 3 Facts

Dunkles Verlangen als Charakter erstellen

Im Charakter-Erstellungsmenü könnt ihr zu Beginn von Baldur’s Gate 3 nicht nur eure eigene Wunschfigur erstellen, sondern auch einen der sieben Origin-Charaktere auswählen. Darunter befindet sich ein besonderer Charakter namens Dunkles Verlangen. Dieses Wesen ist anders als die anderen, da es nichts von seiner Vergangenheit weiß. Dafür könnt ihr jede Klasse und jedes Volk auswählen, das euch lieb ist.

Im Gegensatz zu den restlichen sechs Origins kann Dunkles Verlangen nicht als Gefährte rekrutiert werden. Solltet ihr also Interesse an der Figur haben, müsst ihr sie als Hauptcharakter auswählen. Sie läuft euch zwar als NPC über den Weg, allerdings kann mit ihr nur bedingt interagiert werden.

Baldur’s Gate 3: Dunkles Verlangen – Spielweise

In diesem Spieldurchgang ist der Name Programm. Das dunkle Verlangen zieht sich nämlich durch eure gesamte Spielweise und euren Charakter wird öfters die Lust nach Gewalt, Folter und Tod packen. Wie ihr damit umgeht, entscheidet ihr selbst. Wollt ihr dem bösen Drang widerstehen oder gebt ihr gerne nach?

Dunkles Verlangen hat daher auch viele eigene Dialogoptionen, welche die gewaltbereiten Gedanken zur Auswahl stellen. Geht ihr diesem Verlangen nach, könnt ihr hin und wieder Zwischensequenzen triggern, welche Stück für Stück die Vergangenheit offenbaren:

Ihr könnt den Vogel foltern, welchen Nettie im Smaragdhain probiert, gesund zu pflegen.

Beim Finden von Gale am verwüsteten Strand könnt ihr, statt ihm zu helfen, einfach seine Hand abschneiden.



Minthara kann trotz einer Romanze umgebracht werden.



Gebt ihr dem dunklen Verlangen nach, füllt sich euer Keller schnell mit Leichen. (© Screenshot GIGA)

Aber Achtung, je öfter ihr dunkle Taten vollbringt, desto schwieriger ist es, diesen zu widerstehen. Dadurch kann es passieren, dass ihr in bestimmten Situationen keine Kontrolle mehr über euren Charakter habt und die Konsequenzen hinnehmen müsst.

Das Gute daran ist, dass ihr auch einige Vorteile durch die Spielweise erhaltet. Neben eurem standardmäßigen Wächter habt ihr zum Beispiel euren eigenen Diener namens Sceleritas Fel. Dieser unterstützt die dunkle Spielweise und rät euch häufig dazu, den gewaltsamen Weg zu gehen. Außerdem erhaltet ihr von ihm einen Mantel, der euch für einen Zug unsichtbar macht, wenn ihr im Kampf einen Gegner tötet.

Ebenso könnt ihr eine Sonderform namens Slayer erhalten, wenn ihr im zweiten Akt eine weitreichende und böse Entscheidung trefft. Durch diese Form sind eure Werte und euer Angriff sehr viel höher als üblich.

Wer ist Dunkles Verlangen?

An dieser Stelle sei erwähnt, solltet ihr die Antwort wissen wollen: großer Spoiler-Alarm. Denn das erfahrt ihr eigentlich erst am Ende des Spiels im dritten Akt. Solltet ihr es dennoch wissen wollen, könnt ihr im nächsten Absatz gerne weiterlesen.

Bei Dunkles Verlangen handelt es sich um die Tochter von Bhaal. Ihr kennt den Gott der Gewalt eventuell schon aus einigen Erzählungen. Eure eigene Schwester hat euch die Larve eingesetzt und ist damit einer der Hauptgegner im Finale. Wer die Schlacht um die Gunst von Bhaal gewinnt, liegt in eurer Hand.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.