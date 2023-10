Baldur’s Gate 3: Unterirdische Passage – Runen deaktivieren und Schatz finden

In der Unterirdischen Passage von Baldur’s Gate 3 lauern euch allerlei Gefahren auf. In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr den Eingang findet, wie ihr die Wächterstatuen unschädlich macht und führen euch Schritt für Schritt durch die Passage, damit ihr sie unbeschadet übersteht.

Baldur’s Gate 3 Facts

Eingang zur Unterirdischen Passage

Westlich des Hains findet ihr den Eingang zur Passage. (© Screenshot GIGA)

Der Eingang der Unterirdischen Passage (Akt 1) befindet sich westlich des Wegpunkts „Umgebung des Smaragdhains“ . Folgt der Straße westlich des Eingangs zum Druidenhain. Zwischen der Gebirgskette und einem großen Stein befindet sich ein steinernes Tor, das von Pflanzenranken umhüllt ist. Hier könnt ihr die Unterirdische Passage ganz einfach betreten. Dafür benötigt ihr weder einen Attributscheck, noch einen Schlüssel.

Ersten Wächter deaktivieren

Deaktiviert die Rune des Adlers, ehe ihr weiter vordringt. (© Screenshot GIGA)

Sobald ihr eintretet, müsst ihr sehr vorsichtig vorgehen. Gefährliche Wächterstatuen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Diese können nicht durch Waffengewalt oder Magie bezwungen werden, weil sie gegen so gut wie alles Immunität aufweisen. Sobald euch ihr Auge erfasst, werdet ihr immer wieder von den Statuen angegriffen.

Löst ein Mitglied von eurer Gruppe und wählt die Klassenaktion „Verstecken“ aus. Wagt euch dann vorsichtig voran und versucht dabei im Schatten zu bleiben. Sonnenstrahlen, die durch Lücken in die Höhle vordringen, machen euren Charakter sichtbarer und sollten daher vermieden werden. Passiert die Statue und die Ölpfütze und interagiert mit der blau leuchtenden Rune (Rune des Adlers), um die nahegelegene Wächterstatue zu deaktivieren.

Danach könnt ihr die Goblins in eine Kampfhandlung verstricken. Die nächste Wächterstatue ist zu weit entfernt, als dass sie euch schaden könnte. Wagt euch im Laufe des Kampfgeschehens trotzdem nicht zu weit vor.

Findal retten

Während eures Kampfs mit den Goblins habt ihr vielleicht schon den Halbling Findal bemerkt. Er liegt regungslos auf dem Boden, ist allerdings noch am Leben. Wenn ihr mit ihm interagiert, reagiert Findal nicht. Ihr müsst ihn erst heilen.

Wendet einen Heilungszauber auf den Halbling an oder schmeißt einen Gesundheitstrank auf den Boden in seine Nähe, um seine Trefferpunkte zu regenerieren. Danach könnt ihr ein kurzes Gespräch mit ihm führen, ehe er aus der Höhle flieht.

Rune des Bären und Rune des Wolfs

Die Rune des Bären könnt ihr ganz einfach deaktivieren. Ihr müsst eure Gruppe nicht auflösen und euch auch nicht verbergen. Die dazugehörige Wächterstatue ist nämlich zu weit entfernt und droht lediglich leichtsinnigen Abenteurern Schaden zuzufügen, die sich zu schnell vorwagen.

Springt versteckt hierhin, um die letzte Rune zu deaktivieren. (© Screenshot GIGA)

Die letzte Wächterstatue befindet sich ganz im Westen der Unterirdischen Passage. Dazu solltet ihr wieder einen Begleiter von der restlichen Gruppe trennen und euch erneut schleichend fortbewegen. Springt dann von einem Felsvorsprung über das Wasser zur Felsformation und nehmt danach den Weg nach unten zur Rune des Wolfs.

Den Schatz finden und öffnen

Durchsucht nach der Deaktivierung den toten Menschen ganz in der Nähe. Ihr könnt einen rostigen Schlüssel erbeuten. Jetzt müsst ihr nur noch die dazugehörige Truhe finden. Springt wieder zurück zum Hauptbereich und geht zurück nach oben, wo ihr den ersten Goblin angetroffen habt.

Die Truhe könnt ihr nicht mit freiem Auge sehen. (© Screenshot GIGA)

An der östlichen Felswand befindet sich eine große Nische, deren Bereich in Dunkelheit gehüllt ist. Ihr müsst einen Wahrnehmungscheck bestehen, damit die schwere Truhe hervorgehoben wird. Mithilfe des rostigen Schlüssels lässt sie sich öffnen. Unter Umständen werdet ihr dennoch dazu aufgefordert das Schloss zu knacken. Macht stattdessen einen Rechtsklick auf die Truhe und wählt „öffnen (verschlossen)“ aus. So wird automatisch der Schlüssel benutzt.

Damit habt ihr alle Geheimnisse der Unterirdischen Passage gelüftet. Die Steintür im Osten führt in die Enklavenbibliothek, während euch die Tür im Norden in den Gefängnisbereich des Hains entlässt.