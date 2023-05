Rettungsschwimmer*innen retten Leben – und sehen dabei verdammt gut aus. In welcher Reihenfolge ihr bei Baywatch keine Rettung verpasst, erfahrt ihr bei uns.

Wer Rettungsschwimmer*innen in roten Badeanzügen und Badehosen sieht, der denkt zugleich an Pamela Anderson und David Hasselhoff. In ihren Rollen als Mitch Buchannon (Hasselhoff) und Casey Jean „C. J.“ Parker (Anderson) prägten sie in den 90ern die Fernsehlandschaft weltweit. Auch heute noch werden die beiden direkt mit der Hit-Serie „Baywatch“ in Verbindung gebracht, die 2017 durch einen Film mit Dwayne 'the Rock' Johnson ihren Weg auf die Bildschirme einer neuen Generation fand. Wie ihr nichts verpasst und alle Staffeln und Filme von Baywatch in der richtigen Reihenfolge schaut, zeigen wir euch im Folgenden.

„Baywatch“ hat als Hit der 90er einige große Stars hervorgebracht. Unser Video verrät, was die Stars dieser Zeit heute tun.

„Baywatch“ – die Reihenfolge der Kultserie

Als 1989 die erste Folge „Baywatch“ auf NBC ausgestrahlt wurde, konnte niemand ahnen, welchen großartigen Erfolg diese mit sich bringen würde – besonders, da die erste Folge floppte und die Serie nur fortgesetzt wurde, weil David Hasselhoff sie selbst mit seiner Produktionsfirma produzierte. Innerhalb der nächsten 12 Jahre erschienen trotz dieser anfänglichen Schwierigkeiten elf Staffeln mit insgesamt 243 Folgen. Die ersten neun Staffeln der Kultserie mit 198 Folgen spielen auf Malibu, während die letzten beiden Staffeln zunächst in Australien als „Baywatch Down Under“ fortgesetzt werden sollten, dann jedoch stattdessen auf Hawaii gedreht wurden.

„Baywatch“ als Film

Zwei Jahre nachdem die letzte Folge der Serie im Fernsehen lief, folgte 2003 ein Abschlussfilm, bei dem nahezu alle wichtigen Darsteller*innen wieder zusammenkamen. Obwohl dieser an die Handlung der Serie anschließen soll, enthält er einige Ungereimtheiten, da Figuren unabhängig von ihrer Vorgeschichte innerhalb der Serie im Film erscheinen. 2017 zog „Baywatch“ mit einem neuen Cast und einigen Gastauftritten legendärer Charaktere eine ganz neue Generation in die Kinos und brachte die Rettungsschwimmer*innen erneut auf die Leinwand. Leider wird es zu diesem keine Fortsetzung geben. Wir haben für euch zur besseren Übersicht eine Liste mit der Reihenfolge aller Serien und Filme zusammengestellt.

Mehr von „Baywatch“

Wer „Baywatch“ für sich entdeckt und alle 243 Folgen durchgeschaut hat, für den ist „Baywatch Nights“ eine klare Serienempfehlung. In zwei weiteren Staffeln hilft Mitch Buchannon (David Hasselhoff) wieder seinen Mitmenschen, diesmal jedoch als Privatdetektiv. Ihr findet die Serie im Stream zum Kauf auf Prime Video.

