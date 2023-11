Bimby: Warum heißt der Thermomix in einigen Ländern so?

In Deutschland gehört der Thermomix zu den beliebtesten Küchenhelfern. Das Gerät wird vom Hersteller Vorwerk auch im Ausland vertrieben. In einigen Ländern heißt das Gerät aber nicht „Thermomix“, sondern „Bimby“. Warum ist das so und wo gibt es das Gerät mit der alternativen Bezeichnung?

Thermomix Facts

„Bimby“ ist die Bezeichnung für das Küchengerät in Portugal und Italien. Wer dort von den Vorzügen des „Thermomix“ spricht, wird also womöglich komische Reaktionen hervorrufen.

Bimby oder Thermomix?

Warum heißt der „Thermomix“ in Italien und Portugal „Bimby“? Wie so oft, steckt das Markenrecht hinter der Umbenennung. Zum Zeitpunkt, als Vorwerk die Küchenmaschine in den Ländern einführen wollte, war die Bezeichnung „Thermomix“ bereits von einem anderen Anbieter belegt. Vorwerk konnte den ursprünglichen Namen also nicht verwenden und schwenkte auf „Bimby“ um. „Thermomix“ ist nicht die einzige Marke, die im Ausland unter einem anderen Namen bekannt ist:

#In den südeuropäischen Ländern ist der „Bimby“ genauso wie hierzulande sehr beliebt. Der Ausdruck wird dort häufig verwendet und ist daher auch außerhalb der Landesgrenzen immer wieder zu hören, wenn es um das Küchengerät geht.

Wo heißt der Thermomix „Bimby“?

Auch wenn Bimby in Deutschland also eher unbekannt ist, ist es eine gängige und populäre Bezeichnung für den Küchenhelfer außerhalb der deutschen Grenzen (Quelle). Falls ihr mit Fremdsprachlern also in Kontakt kommt und es um die Maschine zur Zubereitung von Speisen geht, solltet ihr nun wissen, worum es sich bei „Bimby“ handelt.

Bei Instagram läuft der offizielle Instagram-Auftritt zum Gerät unter der Bezeichnung „Bimby Italia“. Dort könnt ihr verschiedene Beiträge mit Zubereitungsvorschlägen und Funktionsbeschreibungen für das Gerät in italienischer Sprache finden.

In einem Beitrag von „Welt“ konnte man bereits 2013 nachlesen, dass die deutsche Küchenmaschine bei Portugiesen besonders beliebt war. Das dürfte sich auch 10 Jahre später nicht geändert haben – auch wenn Fans des Geräts schon seit längerer Zeit ungeduldig auf ein Nachfolgermodell zum TM6 warten.

