Langnese & Co.: 21 Marken, die im Ausland anders heißen

Burger-King-Filialen findet man auf der ganzen Welt – nicht aber in Australien. Dort war der Name „Burger King“ bereits von einem anderen Unternehmen belegt, als man in „Down Under“ expandieren wollte. Es blieb also nichts anderes übrig, als auf eine Alternative zurückzugreifen. So bekommt ihr euren „Big King“ in Australien bei „Hungry Jack's“.