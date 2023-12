Black Friday & Cyber Monday 2023: Diese Schnäppchen bekommt ihr noch

Der große Shopping-Marathon ist vorbei, aber viele Angebote gibt es auch nach Black Friday und Cyber Monday noch. Wir haben unsere Übersicht aktualisiert und stellen die besten verbleibenden Angebote vor.

Nach Black Friday & Cyber Monday 2023: Hier könnt ihr weiterhin zuschlagen

Wir haben die Preise verschiedener Aktionen mit denen anderer Händler verglichen. Die folgenden Produkte sind derzeit im Preisvergleich am günstigsten (Quelle: idealo.de):

Top-Deals

Smartphones, Tablets & Zubehör

Nothing Phone (1) - 12 GB RAM + 256 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:29 Uhr

Apple AirTag (4er Pack) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:12 Uhr

Apple iPad Wi-Fi (9. Generation 2021) Statt 429 Euro UVP: iOS-Tablet mit 10,2-Zoll-Display und 64 GB Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:02 Uhr

Samsung Galaxy Tab A8 mit LTE-Modem Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:10 Uhr

Konsolen & Spiele

2023 gab es endlich richtig gute Deals für die aktuellen Sony- und Microsoft-Konsolen, aber auch Nintendo-Fans finden aktuell noch gute Angebote. Schaut auch in die entsprechenden Dealübersichten für PS5, Xbox Series und Switch für Rabatte auf Konsolen, Bundles, Zubehör und Spiele.

Nintendo Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe (Statt ca. 370 Euro) Bundle-Angebot: Konsole mit OLED-Display, Spiel (Download-Code) und 3 Monate Switch Online gratis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:44 Uhr

Bundle: Nintendo Switch (LCD) + Switch Sports Statt ca. 340 Euro. V2 der Konsole mit rot/blauen Joy-Cons, Spiel „Switch Sports“, 3 Monate Switch Online gratis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:49 Uhr

Dragon Quest Treasures - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:02 Uhr

PS5 DualSense-Ladestation Statt 30 Euro. Ladestation für bis zu zwei DualSense-Controller an der PlayStation 5. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:13 Uhr

Uncharted Legacy of Thieves - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:09 Uhr

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:35 Uhr

Fernseher

TV-Angebote gibt es traditionell viele zum Black Friday – schaut für mehr Infos auch in unsere Übersichten zu den besten Fernseher-Deals und den besten OLED-TVs am Black Friday.

Philips 43" Ambilight Smart-TV inkl. Soundbar Statt 1.299 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:11 Uhr

Philips 55PUS8108/12 LED-TV (55 Zoll) Statt 899 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Ambilight, 60 Hz, Dolby Vision, HDR10+ und HLG. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:44 Uhr

Philips 55OLED808/12 4K OLED Ambilight TV (55 Zoll) Statt 1.999 Euro UVP: OLED-TV der Premiumklasse mit 120 Hz, G-Sync, VRR, FreeSync, HDMI 2.1, Dolby Atmos, Google TV & KI-Sprachsteuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 06:50 Uhr

LG OLED65C31LA OLED evo TV (65 Zoll) Statt 3.199 Euro UVP: Highend-OLED-TV mit 120 Hz, G-Sync, VRR, FreeSync, HDMI 2.1, Dolby Atmos & webOS. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 07:19 Uhr

Philips Beamer NeoPix 530 Statt 419,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:35 Uhr

Kopfhörer & Lautsprecher

Blaupunkt Soundbar LS2225 mit Subwoofer Statt 129,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:29 Uhr

Teufel Cinebar 11 Statt 449,99 Euro: 2.1-Soundbar-Set mit Bluetooth, HDMI, 8 Langhub-Tönern und einem kabellos angesteuerten T6-Subwoofer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:35 Uhr

Bose Smart Soundbar 900 (Dolby Atmos) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:17 Uhr

Apple AirPods (2. Generation) Statt 159 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit kabelgebundenem Ladecase und automatischem Einschalten und Verbinden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:19 Uhr

Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe-Case Statt 279 Euro: Bluetooth-Kopfhörer mit ANC und Wireless-Case mit USB-C-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:02 Uhr

soundcore P20i True Wireless Earbuds Statt 39,99 Euro: Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit 10-mm-Treiber, anpassbarem EQ, 30 Std. Spielzeit, IPX5 wasserfest, 2 Mikros mit KI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:51 Uhr

Teufel Real Blue NC Statt 229,99 Euro: Ohrumschließender, geschlossener HD-Bluetooth-Kopfhörer der Spitzenklasse mit Active Noise Cancelling. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:09 Uhr

Teufel Radio One Statt 169,99 Euro: Bluetooth-DAB/FM-Radiowecker mit angenehmem Klang zum Einschlafen & umfangreichen Weck-Funktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:35 Uhr

Teufel Rockster Cross Statt 349,99 Euro: Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher mit hoher Lautstärke und sattem Bass. Strahlwassergeschützt nach IPX5, Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:44 Uhr

PC & Speicher

Medion 15,6"-Notebook E15309 Statt 449 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:02 Uhr

Apple Pencil (2. Generation) Statt 149 Euro UVP: Eingabestift in Weiß mit drucksensitiver Spitze, Neigungserkennung und kabellosem Laden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 07:22 Uhr

Apple Magic Mouse Statt 85 Euro UVP: Kabellose Bluetooth-Maus mit Multi-Touch-Funktion und wiederaufladbar mit USB‑C auf Lightning Kabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:51 Uhr

Samsung Portable SSD T7 Touch Statt 244,99 Euro UVP: Externe SSD-Festplatte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:09 Uhr

BenQ GW2480 (23,8 Zoll) LED-Monitor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 06:40 Uhr

Küche & Haushalt

Oclean Flow Elektrische Schallzahnbürste mit 180 Tagen Akkulaufzeit und 5 Putzmodi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:35 Uhr

Oclean X Pro Elite Elektrische Schallzahnbürste mit Farbdisplay, ultraleise Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:02 Uhr

Krups EA8108 Arabica Picto Statt 689,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit Edelstahl-Kegelmahlwerk, 1.450 Watt und Milchaufschäumdüse. Leicht zu reinigen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:44 Uhr

Philips EP2331/10 Serie 2300 LatteGo Statt 489,99 Euro: Kaffeevollautomat mit 4 Kaffeespezialitäten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 06:54 Uhr

Smart Home

tado Starter-Kit (2 Thermostate) V3+ (Verkabelt) Statt 479,97 Euro: Starter Kit mit 2 smarten Thermostaten V3+ (Verkabelt) für Fußbodenheizungen + gratis Amazon Echo Show 5. Senkt Energieverbrauch um bis zu 28 %. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 06:30 Uhr

Netatmo Heizkörperthermostat Starter-Set (3 Thermostate) Statt 289,98 Euro: Smartes Netatmo Starter-Set mit drei Heizkörperthermostaten für intelligente Regulierung der Raumtemperatur. Inklusive Apple HomeKit-Kompatibilität. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:44 Uhr

Ring Video Doorbell (2nd gen) + Amazon Echo Show 5 Statt 209,98 Euro UVP: Video-Türklingel und Alexa Echo mit Display. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:35 Uhr

Philips Hue Smart Plug 3er-Set Statt 99,99 Euro UVP: Smarte Steckdosen mit ZigBee-Standard. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:29 Uhr

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Statt 95 Euro UVP: Wi-Fi 6 Repeater mit zwei Funkeinheiten: 5-GHz-Band (bis 2.400 Mbit/s), 2,4-GHz-Band (bis 600 Mbit/s). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 06:36 Uhr

AVM FRITZ!Box 7590 AX: (V)DSL-Modem und Wi-Fi 6-Router Statt 319 Euro UVP: WLAN mit bis zu 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz). Stiftung Warentest „gut“ (1,9). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:02 Uhr

Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II Statt 79,95 Euro: Smartes Thermostat mit App-Funktion, kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home und Apple HomeKit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:35 Uhr

Auto, Fahrrad & Werkzeug

Saphe One+ Verkehrsalarm Statt 19,95 Euro: Warnt europaweit vor Radar, Blitzer, Unfällen & Gefahren – Verbindung mit Smartphone via Bluetooth. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:35 Uhr

Park Lite | Parkuhr mit Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt | automatische Aktivierung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:02 Uhr

Kärcher EDI 4 – Elektrischer Eiskratzer mit rotierender Scheibe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:35 Uhr

Fischer Bike Akku-Kompressor inkl. Powerbank Statt 79,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:24 Uhr

Telefunken Trekking E-Bike Expedition XC940 Statt 2.299 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 06:29 Uhr

Fischer E-Bike Terra 2.1 Junior 27,5" Statt 1.549 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:35 Uhr

Telefunken E-Scooter Synergie S600 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:09 Uhr

Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig Statt 79,92 Euro: Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 09:29 Uhr

Brüder Mannesmann Werkzeugbox + Bohrmaschine Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2023 08:35 Uhr

Black Friday & Cyber Monday 2023 – diese Daten sind wichtig

Der Black Friday fand 2023 am 24. November statt. Doch das ist nicht das einzige Datum, das sich Schnäppchenjäger rot im Kalender markieren sollten, denn: Nach Black Friday ist vor Cyber Monday, der folglich auf Montag, den 27. November, fiel. Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. fangen allerdings schon ein paar Tage früher an, sodass sich der Singles Day am 11.11.2023 mittlerweile als Startschuss in die vorweihnachtliche Shopping-Saison etabliert hat. Hier nochmal alle wichtigen Termine für 2023 auf einen Blick:

11.11.2023: Singles Day

Singles Day 24.11.2023: Black Friday

Black Friday 27.11.2023: Cyber Monday

Bei Amazon ist die Black Week bereits am 17. November gestartet und läuft bis einschließlich dem 27. November (Cyber Monday). Auch unter anderen Bezeichnungen wie Cyberweek, Bunte Black Deals oder Novembermania versprechen Amazon, MediaMarkt, Teufel und andere Händler/Hersteller um den Black Friday 2023 herum die besten Angebote des Jahres.

Black Friday 2023 in Deutschland: Welche Angebote wird es geben?

Während es sich beim Prime Day um ein Amazon-exklusives Event handelt, mischen am Black Friday alle Händler mit. Dadurch ergibt sich nicht nur eine extrem hohe Angebotsdichte, sondern auch -vielfalt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass bei unseren Lesern und Leserinnen vor allem diese Angebote beliebt sind – und sie werden bestimmt in ähnlicher Form auch am Black Friday und Cyber Monday 2023 in Deutschland wiederkehren:

Welche Händler haben Aktionen am Black Friday geplant?

Amazon ist sicherlich einer der prominentesten Händler, wenn es um den Black Friday bzw. Cyber Monday geht. Aber auch MediaMarkt, Saturn, Otto und viele andere Onlineshops sowie lokale Läden zünden im November ein wahres Schnäppchen-Feuerwerk. Das sind die wichtigsten Aktionen der vergangenen Jahre auf einen Blick:

Wie bereite ich mich auf den Black Friday bei Amazon vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Mitglieder bei Amazon Prime sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Black Friday günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Power-Shopper können sich zudem den Amazon Assistant installieren. Das ist eine Erweiterung für euren Browser, die euch dabei hilft, Angebote zu finden. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über Black-Friday-Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote unter den Amazon Warehouse Deals zu finden sind. Am Black Friday gibt's nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Ein Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals im Amazon Warehouse handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

