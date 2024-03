„Blue Bloods“ Staffel 14: Alle Infos zur neuen Staffel

Fans von „Blue Bloods“ brauchen sich keine Sorgen machen, denn Staffel 14 ist bereits sichere Sache. Wann ihr mit den neuen Folgen rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

„Blue Bloods“ ist eine amerikanische Fernsehserie, die sich um die Familie Reagan dreht, von der einige Mitglieder bei der New Yorker Polizei arbeiten. Die Serie kombiniert Polizeiarbeit mit familiären Dramen und ethischen Dilemmas. Im Zentrum stehen Frank Reagan (Tom Selleck), der Polizeichef von New York City, sein ältester Sohn Danny (Donnie Wahlberg), ein erfahrener Detective, sein Sohn Jamie (Will Estes), der als Polizist arbeitet, sowie seine Tochter Erin (Bridget Moynahan), eine Staatsanwältin.

Die Serie beleuchtet nicht nur die Herausforderungen des Polizeiberufs, sondern auch die Dynamik innerhalb der Familie, da sie sich mit unterschiedlichen moralischen Fragestellungen und persönlichen Konflikten auseinandersetzt. Bisher gibt es 13 Staffeln von „Blue Bloods“, die ihr alle auf WOWTV streamen könnt. Wann Staffel 14 erscheinen wird, erfahrt ihr hier.

Wann erscheint „Blue Bloods“ Staffel 14?

Für Liebhaber von „Blue Bloods“ gibt es sowohl gute als auch schlechte Neuigkeiten. Die gute Nachricht ist, dass die Serie mit einer 14. Staffel fortgesetzt wird. In den USA ist die neue Staffel bereits bei dem Heimatsender CBS am 16. Februar 2024 gestartet, wobei die Staffel in zwei Teile aufgeteilt wurde. Die ersten zehn Folgen werden im Februar ausgestrahlt, während die restlichen acht im Herbst 2024 folgen sollen.

Doch leider müssen sich die Fans auch auf schlechte Nachrichten einstellen: Denn obwohl die 14. Staffel noch einmal eine geballte Ladung „Blue Bloods“ verspricht, wird die Serie danach eingestellt. Wann genau die neuen Folgen in Deutschland erscheinen werden, ist noch nicht bekannt.

Alternativen zu „Blue Bloods“

Wenn ihr weitere Serien im Stile von „Blue Bloods“ sucht, haben wir hier ein paar Tipps für euch:

„Chicago PD“: Diese Serie folgt dem Alltag des Chicago Police Department, wobei sie sich auf das Intelligence Unit konzentriert, das sich mit schweren und organisiertem Verbrechen befasst. Verfügbar zum Streamen auf WOWTV.

„Law & Order: Special Victims Unit“: Diese langjährige Serie konzentriert sich auf die Ermittlungen von Sexualverbrechen in New York City und die Arbeit der Spezialeinheit des NYPD. Verfügbar zum Streamen auf WOWTV.



„The Wire“: Eine anspruchsvolle und realistische Serie, die verschiedene Aspekte des Verbrechens und der Strafverfolgung in Baltimore untersucht, einschließlich der Polizeiarbeit und der organisierten Kriminalität. Verfügbar zum Streamen auf WOWTV.

