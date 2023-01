Kompakt, klangstark und immer wieder in Bestsellerlisten zu finden: Die Bose Solo 5 ist eine TV-Soundbar für den kleinen Geldbeutel. Auch der Nachfolger Bose Solo Soundbar Series 2 ist im Angebot.

Bose-Soundbars ab 129 Euro bei Cyberport und Otto

Solo 5 Soundbar: Bereits 2016 erschienen, aber immer noch gut und von vielen zufriedenen Käufern empfohlen (Bildquelle: Bose)

Aktuell ist die Bose Solo 5 Soundbar für 139 Euro bei Cyberport zu finden (versandkostenfrei). Wer eine Cyberport-Filiale in der Nähe hat, kann auch online bestellen und vor Ort abholen – dann werden nur 129 Euro fällig. Das Modell ist etwa in Berlin, Köln oder Stuttgart aktuell „sofort abholbar“. Der Preis ist gut, denn Ende letzten Jahres waren im Handel zuletzt um die 200 Euro für diesen TV-Lautsprecher üblich.

Solo Soundbar Series 2: Seit 2020 auf dem Markt. Das Design wirkt moderner, außerdem ist sie Multiroom-fähig (Bildquelle: Bose)

Das neuere Modell Bose Solo Soundbar Series 2 ist für 129 Euro bei Otto zu haben (zzgl. 2,95 Euro Versand). Sie ist für die Multiroom-Wiedergabe geeignet, also die synchrone Wiedergabe zusammen mit einem passenden Smart-Speaker von Bose, etwa dem Bose Smart Speaker 500.

Vergleich: Bose Solo 5 vs Bose Solo Soundbar Series 2

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Einsteiger-Soundbars von Bose ist ihr Erscheinungsjahr. Die Solo 5 kam bereits 2016 auf den Markt (siehe Pressemitteilung von Bose). Die Solo Soundbar Series 2 ist laut Hersteller erst seit 2020 im Programm, entsprechend frischer wirkt ihr Design.

Beiden gemeinsam ist: Sie sind kompakt gebaut, spielen nur Stereo (kein Surround) und es handelt sich um einteilige Stereo-Soundbar-Systeme („Standalone“ – also ohne Subwoofer). Beiden fehlt HDMI und sie lassen sich nicht mit Subwoofern („Bose Bassmodul“) oder Satellitenlautsprechern erweitern. Beide verfügen über einen Dialogmodus „für klare, verständliche Dialoge in jeder Szene“.

Bose Solo 5 Bose Solo Soundbar Series 2 Erhältlich seit 2016 2020 Abmessungen 7,0 cm x 54,8 cm x 8,6 cm 7,1 cm x 54,9 cm x 8,6 cm Konnektivität Optischer Audioeingang (digital)

Koaxialer Audioeingang (digital)

3,5-mm-AUX-Eingang (analog)

Bluetooth Lieferumfang Fernbedienung

Netzteil und -kabel

Optisches digitales Audiokabel Bewertungen bei Amazon 4,4 (über 13.000 Bewertungen) 4,5 (über 2.600 Bewertungen)

Bose Solo 5 und Solo Soundbar Series 2: Ideal für kleine Fernseher – mehr aber auch nicht

Es ist egal, was die TV-Hersteller behaupten: Die allermeisten Flachbildferseher bieten von sich aus keinen guten Sound. Wer die richtige Stimmung bei Filmen erleben möchte oder schlichtweg besser verstehen will, was da gerade gesagt wird, sollte sich unbedingt einen Zusatzlautsprecher in Form einer Soundbar holen. Sowohl Solo 5 als auch Solo Soundbar Series 2 sind klangstark genug, um den Fernseher-Sound aufzupeppen. Dank der kompakten Bauweise empfehlen sie sich als Lautsprecher für kleinere TVs, etwa im Schlafzimmer. Bei Stiftung Warentest (Ausgabe 10/2018) konnte die Bose Solo 5 die Note 2,8 („befriedigend“) erringen. Besonders gut abgeschnitten haben der Klang und der niedrige Stromverbrauch.

Was man in der preislichen Liga allerdings nicht erwarten sollte, sind technische Wunder. Das begrenzte Volumen von Solo 5 und Solo Soundbar Series 2 kann kein Bass-Erdbeben wiedergeben. Zudem fehlt es an Raumklangeffekten (z.B. Dolby Atmos), HDMI und WLAN-Vernetzungsmöglichkeiten (z.B. AirPlay 2). Solche Features sind eher in höheren Preisklassen zu finden (etwa Bose Soundbar 900 bei Amazon). Beides sind eher einfache Lösungen, mit Fokus auf Stereo-Klang. Ein besonderes Feature haben die Einsteiger-Soundbars von Bose dennoch zu bieten: Sie können über Bluetooth mit anderen Geräten (z.B. Handy) verbunden werden – eine Funktion, die bei so manch teurerem Vertreter fehlt.

