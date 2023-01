Sparen ist derzeit das Stichwort: Wollt ihr beim Online-Shoppen nicht auf die Prozente verzichten, könnt ihr auf der Website des bekannten deutschen YouTubers Rezo nach aktuellen Rabatten Ausschau halten.

Wahrscheinlich ist Rezo für jede und jeden von uns ein bekannter Name: Im Mai 2019 veröffentlichte er das Video „Die Zerstörung der CDU“ (bei YouTube ansehen), das binnen kürzester Zeit viral ging. Doch Rezo ist nicht für YouTube-Inhalte bekannt: 2020 gründete er das Unternehmen Nindo (zur Website Nindo.de). Dieses zeigt die Social-Media-Performance verschiedener Online-Kanäle auf. Zusätzlich hat die Website eine weitere praktische Funktion: Sie gibt euch eine Übersicht über aktuelle Rabattcodes.

Sparen beim Online-Shopping: Was steckt hinter Nindo?

Nindo ist vorrangig ein Analyse-Tool für die Plattformen YouTube, Instagram, TikTok, Twitter und Twitch. Interessiert ihr euch für eure Social-Media-Performance oder die anderer Kanäle, könnt ihr in der oberen rechten Suchleiste den jeweiligen Kanal eingeben. Einen Pro-Account benötigt ihr nicht unbedingt: Ab einer bestimmten Followerzahl (beispielsweise 100.000 Abos auf YouTube) stellt Nindo bereits in der kostenfreien Basis-Version Zahlen zum Ranking und dem Follower-Verhalten zur Verfügung. Mit einem Pro-Abo erhaltet ihr detailliertere Einsichten in die Performance, Informationen zu Kampagnen und möglichen Kooperationen und mehr (mehr Informationen bei Nindo.de).

Bei Nindo bekommt ihr in erster Linie eine Übersicht über die Performance verschiedener Social-Media-Kanäle (Bildquelle: GIGA)

Interessiert ihr euch aber weniger für Zahlen und seid mehr auf Ersparnisse beim Online-Shopping aus, müsst ihr lediglich in der violetten Kopfzeile auf „Coupons“ klicken. Auch hier könnt ihr dann mittels einer Suchleiste die jeweilige Marke eintippen und schauen, ob es dafür Prozente gibt.

Coupons bei Nindo: Wie funktionieren die Rabatte?

Seid ihr öfter bei YouTube, Instagram und Co. unterwegs, kennt ihr das sicher, dass verschiedene Influencer aufgrund von Kooperationen Rabattcodes mit euch teilen. Mit diesen bekommt ihr dann Bestellungen bei dem jeweiligen Unternehmen vergünstigt. Im Gegenzug erhält der Influencer eine Provision von dem Unternehmen – für euch hat das keine Nachteile.

Unter dem Reiter „Coupons“ könnt ihr prüfen, ob es für eure Online-Bestellung einen Rabattcode eines Influencers gibt (Bildquelle: GIGA)

Da vieler solcher Codes da draußen herumschwirren, hat es sich Nindo auch hier zur Aufgabe gemacht, die Daten zu sammeln und übersichtlich zur Verfügung zu stellen. Seht ihr einen Code, der zu eurer Bestellung passt, klickt ihr auf das Feld, dann wird euch der Rabattcode angezeigt und automatisch kopiert. Außerdem gelangt ihr mit einem Klick auf das Tab-Symbol neben dem Code gleich direkt auf die jeweilige Website.

Sparen mit Nindo: Worauf sollte man achten?

Doch so simpel die Coupon-Übersicht auch funktioniert – auf der Website wird angegeben, dass alle Angaben ohne Gewähr sind. Und das solltet ihr tatsächlich ernst nehmen. So kann es einerseits vorkommen, dass ein Code zwar noch angezeigt wird, aber bereits abgelaufen ist. Andererseits stimmt auch nicht immer der angegebene Rabatt.

Ein Beispiel: Mir selbst ist es schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich für eine Bestellung bei der KoRo-Drogerie einen Rabattcode über 10 Prozent erspäht habe, es am Ende doch nur 5 Prozent waren oder er nicht mehr galt. Meist konnte ich dann einfach einen anderen, auf Nindo angezeigten Coupon erfolgreich nutzen.

Nindo macht auf diese möglichen Coupon-Probleme aufmerksam: „Außerdem können wir natürlich nicht ständig testen, ob ein Rabatt-Code abgelaufen ist. Falls dir also auffällt, dass ein Code nicht mehr funktioniert, drücke einfach den dazugehörigen Daumen runter. Damit ist allen NutzerInnen geholfen :)“ (Quelle: Nindo.de).

Auch wenn die Coupons nicht in allen Fällen einwandfrei funktionieren, tun sie dies aber in vielen. Bevor ihr also etwas online bestellt, lohnt sich ein Blick bei Nindo – vielleicht könnt ihr ja ein wenig sparen.

