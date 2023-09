California Condor aus Estland: CD-Verkauf auf Parkplätzen – was steckt dahinter?

Musiker haben es in Zeiten von Spotify & Co. nicht so einfach, ihre Platten an die Leute zu bringen. Kurios und auch merkwürdig erscheint da die Verkaufsstrategie der Band „California Condor“ aus Estland. Immer wieder berichten Nutzer, dass sie vor einem Konzert, beim Einkaufen oder auf einem Parkplatz spontan angesprochen wurden und ihnen ein CD-Album der Gruppe angeboten wurde.

Festivals Facts

Was genau hinter der Band „California Condor“ steckt, weiß man nicht genau. Es gibt aber einige Anzeichen, die Musikfreunde verwirren.

California Condor verkauft CDs auf Parkplätzen

(Angebliche) Mitglieder der Band sprechen zum Beispiel Musik-Fans in Warteschlangen vor Konzerten an. Auf Parkplätzen und in Fußgängerzonen pickt man sich vor allem Leute heraus, die ein Band-T-Shirt tragen. Eingeleitet werden Gespräche standardmäßig mit Fragen wie „Do you speak English“ oder „Do you like rock music?“. Dann erwähnen sie, dass sie aus Estland kommen. In der Hand haben sie einen Stapel von Alben der Band „California Condor“. Es wird angeboten, eine der CDs zu kaufen. Ein konkreter Preis wird nicht genannt, von „5 bis 500 Euro“ ist alles machbar, 10 Euro sollten es aber nach eigenen Wünschen mindestens sein. Ein Abzockversuch ist das nicht, schließlich ist auf der CD tatsächlich Musik enthalten. Bei Spotify kann man die Lieder der Band anhören. Die Band gibt es also wirklich. Dennoch sind einige Musik-Freunde verunsichert, schließlich ist die Verkaufsstrategie nicht alltäglich.

Im Netz, zum Beispiel bei Reddit, finden sich sehr viele Berichte darüber, dass man bereits CDs angeboten bekommen hat. Auch wenn die Band vorgibt, aus Estland zu kommen, ist sie schon sehr lange und intensiv in Deutschland unterwegs. Im Mai 2023 wurden entsprechende CDs etwa im Vorfeld des Sabaton-Konzerts in Berlin angeboten, im August 2023 folgen Berichte über Verkaufsversuche im rund 300 Kilometer entfernten Minden in Nordrhein-Westfalen (Quelle: Mindener-Tageblatt, kostenpflichtiger Artikel).

Das solltet Ihr beim Kauf von Konzert- und Festivaltickets beachten! Abonniere uns

auf YouTube

California Condor, Ilumenium, Defrage: Die ewige Band aus Estland

Ob diejenigen, die die CDs verkaufen wollen, tatsächlich zur Band gehören, ist nicht eindeutig. Dafür, dass die Band schon seit über 10 Jahren aktiv sein soll, wirken die angeblichen Musiker zu jung. Die Gruppe soll früher bereits unter den Namen „Illumenium“ oder „Defrage“ aktiv gewesen sein. Mitglieder der Gruppe geben an, in Deutschland gestrandet zu sein und versuchen, auf diesem Weg Geld für die Rückreise zusammenzukratzen. Manchmal wird auch erwähnt, dass der Tourbus oder die Instrumente kaputt sind und man Geld für die Reparatur sammelt. Erste Berichte über „California Condor“-CDs sind inzwischen über 1 Jahr alt, über Illumenium wurde bereits 2017, über den Vor-Vorgänger Defrage sogar schon 2012 berichtet. Bei Flixbus-Preisen für eine Fahrt von Berlin bis Tallin für rund 100 Euro und CD-Verkäufen, bei denen mindestens 10 Euro erwartet werden, ist die Gruppe entweder sehr groß oder die Angabe, Geld für die Rückfahrt zu sammeln, nur ein fauler Vorwand.

California Condor, Ilumenium, Defrage: „All time touring“-Band & ihre CDs

Auf der eigenen Webseite liest man, dass sich „California Condor“ beziehungsweise die Vorgänger als „all time touring“-Band bezeichnen, die heimatlos durch die Städte reist und versucht, sich ihr musikalisches Leben so zu finanzieren. In der Konzert-Datenbank Setlist.fm, wo selbst kleinste Konzerte in Jugendzentren verzeichnet sind, finden sich aber keine vergangenen oder anstehenden Termine von California Condor & Co. Laut Webseite sollte California Condor als Co-Headliner bei den „Weimar Festspielen“ auftreten und 2022 einen Auftritt bei der „Worldwide Music Expo“ in Lissabon haben. Im offiziellen Line-Up wird die Band aber nicht aufgeführt.

Falls ihr auf einem Parkplatz von einem vermeintlichen Band-Mitglied angesprochen werdet, braucht ihr zunächst keine Angst haben. Bislang gibt es keine Berichte darüber, dass man dabei bestohlen oder anderweitig abgezockt wurde. Ob ihr wirklich eine CD kaufen wollt, müsst ihr selbst wissen. Möglicherweise handelt es sich einfach um eine Masche, um auf der Straße ein paar Euro am Finanzamt vorbei zu verdienen.

Bei Reddit melden sich viele Nutzer, die der Band bereits begegnet sind, teils mit positiven, teils mit genervten Erfahrungen:

Viele zufriedene Berichte über die musikalische Qualität finden sich nicht, eher im Gegenteil.

Bestenfalls unterstützt ihr mit einem Kauf eine motivierte Band mit einem kuriosen Vertriebsmodell abseits der gängigen Labels, im schlechten Fall kauft ihr eine Raubkopie, unterstützt eine krude Masche und seid um mindestens 10 Euro ärmer.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.