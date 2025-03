„Cast Away“: Das ist die wahre Geschichte

Nach einem Flugzeugunglück findet sich Chuck auf einer verlassenen Insel wieder. Doch streckt hinter „Cast Away“ eine wahre Begebenheit?

Die wahre Begebenheit hinter „Cast Away“

Drehbuchautor William Broyles Jr. begab sich für die Arbeit an „Cast Away“ selbst in Isolation auf eine Insel (via ScreenRant). Er sprach mit Überlebenden ähnlicher Katastrophen und musste diese Erfahrung selbst durchleben, um authentisch darüber schreiben zu können. Der Volleyball Wilson ist der einzige Gefährte Chucks und basiert auf realen Erlebnissen, die es in den Film schafften.

Ursprünglich war der Film jedoch von Daniel Defoes Roman „Robinson Crusoe“ (auf Amazon ansehen) inspiriert. Ziel war es, den Roman in die heutige Zeit zu übertragen. So entstand eine Mischung aus Defoes Werk und der Geschichte von realen Schiffbrüchigen wie Alexander Selkirk (via Herder Verlag) und Ada Blackjack, die den Weg zurück in die Zivilisation fanden.

Harte Dreharbeiten für Tom Hanks

Tom Hanks hatte während der Dreharbeiten mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Für seine Rolle verlor er 22 Kilo und zog sich zudem eine schwere Beinverletzung zu, die lebensbedrohlich wurde. Diese führte zu einer Staphylokokken-Infektion. Wegen der unzureichenden ersten Behandlung der Wunde stand er kurz vor einer Blutvergiftung, die fast tödlich endete.

Doch wie im Film, so auch im realen Leben: Am Ende wurde sowohl Chuck als auch Hanks gerettet. Für seine Leistung erhielt der Schauspieler eine Oscar-Nominierung und sicherte sich einen Golden Globe.

Darum geht es in „Cast Away“

In Robert Zemeckis' Abenteuerdrama stürzt der FedEx-Angestellte Chuck (Tom Hanks) nach einem Flugzeugabsturz auf einer abgelegenen Insel ab und lebt dort mehr als vier Jahre allein. Während dieser Zeit hält er stets die Hoffnung am Leben, eines Tages wieder mit seiner Freundin Kelly (Helen Hunt) vereint zu sein.

Mit den übrig gebliebenen FedEx-Paketen und anderen angeschwemmten Gegenständen stellt er sich die nötige Ausrüstung zusammen, um zu überleben. Schließlich baut er ein Floß, das ihm die Möglichkeit gibt, die Insel zu verlassen – auf der Suche nach dem Tod oder seiner Rettung.

