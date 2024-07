„Chroniken der Unterwelt“-Filme-Reihenfolge – Film und Serie im Überblick

Es gibt mehrere Adaptionen von den „Chroniken der Unterwelt“. Wir erklären euch, in welcher Reihenfolge ihr Film und Serie schauen solltet.

Die Geschichten rund um die Schattenjägerin Clary Fray stammen aus der Feder der Autorin Cassandra Clare und sind demnach zunächst als Buchreihe erschienen. Euch erwarten neben Dämonen Vampire, Feenwesen und andere unheimliche Kreaturen. Aufgrund der großen Beliebtheit des Fantasy-Abenteuers dauerte es nicht lange, bis die erste Adaption für die große Leinwand erschien.

Wie ihr die „Chroniken der Unterwelt“-Verfilmungen in der richtigen Reihenfolge schaut, verraten wir euch hier.

Die beste Reihenfolge für „Chroniken der Unterwelt“

Der 2013 veröffentlichte Film „Chroniken der Unterwelt – City of Bones“ umfasst die Geschehnisse des gleichnamigen Buchs und somit des ersten Teils der Schattenjägerreihe. Auf eine Fortsetzung warteten die Fans in den folgenden Jahren allerdings vergeblich, da der erste Film an den Kinokassen floppte.

Stattdessen folgte im Jahr 2016 die Serie namens „Shadowhunters“, die mittlerweile drei Staffeln umfasst und bei Netflix zu sehen ist. Damit ist sie auch abgeschlossen, weshalb ihr die komplette Sendung am Stück genießen könnt.

„Shadowhunters“ orientiert sich zwar an den Romanvorlagen, allerdings gibt es einige Änderungen sowie frühzeitige Spoiler für die Bücher, falls ihr sie nicht gelesen habt. Es empfiehlt sich also, zunächst den Film und dann die Serie anzuschauen, wenn ihr an beiden Adaptionen interessiert seid. Somit ergibt sich also diese Liste für die „Chroniken der Unterwelt“-Reihenfolge:

Mehr Geschichten aus der Unterwelt

Die „Chroniken der Unterwelt“ spielen im modernen New York und fallen damit in das Genre Urban Fantasy. Die Autorin hat im Laufe der Zeit neben der sechsteiligen Reihe aber noch weitere Geschichten verfasst, die euch noch ein wenig länger in das Universum mitnehmen. Die „Chroniken der Schattenjäger“ führen euch beispielsweise ins London des späten 19. Jahrhunderts und erzählen ihre ganz eigene Geschichte, auch wenn es einige bekannte Namen und Schauplätze gibt. Wenn ihr nach dem Film und der Serie also noch Nachschub braucht, lohnt sich ein Abstecher in die nächste Bibliothek.

