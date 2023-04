Nach der erfolgreichen Buchreihe geht die beliebte Kinderfigur jetzt mit „Conni – Das Zirkus-Musical“ auf Tour. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst.



Im Jahr 2023 und 2024 dürfen Fans der Buchreihe die Figur Conni live in ganz Deutschland und Österreich besuchen. „Conni – Das Zirkus-Musical“ wird an insgesamt 31 Locations aufgeführt und bietet Musicalspaß zum Mitlachen, Mitmachen und Miterleben für Groß und Klein. Fans der Buch-, Kino- und Kassettenumsetzungen kommen laut Musical-Regisseurin Tiffany Gödde allemal auf ihre Kosten und hören neben einem neuen Abenteuer mit Conni und ihren Freunden auch tolle Songs zum Mitsingen. Alles was ihr zum Musical und zum Ticketverkauf bei Eventim wissen müsst, haben wir euch in den nächsten Abschnitten zusammengefasst.



„Conni – Das Zirkus-Musical“-Tour: Termine in Deutschland

„Conni – Das Zirkus-Musical“ geht vom 15. April 2023 bis zum 20. April 2024 auf Tour. Genug Zeit, euch ein Ticket für die richtige Stadt zu reservieren, habt ihr also auf jeden Fall. Dennoch solltet ihr euch gerade in den Großstädten schnell ein Ticket reservieren, da diese erfahrungsgemäß zügig vergriffen sind. Für die richtige Wahl der Sitzplätze sind diese in drei Kategorien eingeteilt. Je nach Halle bekommt ihr so eine bessere Sicht auf das Geschehen.



Das sind die Termine der „Conni – Das Zirkus-Musical“-Tour 2023:

Samstag, 15. April 2023, Falkensee, Stadthalle Falkensee

Sonntag, 16. April 2023, Hannover, Theater am Aegi

Sonntag, 23. April 2023, Löbau, Messe- und Veranstaltungshalle

Samstag, 06. Mai 2023, Alsdorf, Stadthalle Alsdorf

Sonntag, 07. Mai 2023, Neu-Isenburg, Hugenottenhalle

Sonntag, 14. Mai 2023, Grefrath, Grefrather EisSport & EventPark

Samstag, 27. Mai 2023, Emden, Nordseehalle Emden

Sonntag, 28. Mai 2023, Rheine, Stadthalle Rheine

Sonntag, 10. September 2023, Schwandorf, Zelt- & Kulturfestival

Sonntag, 17. September 2023, Bergisch Gladbach, Bürgerhaus Bergischer Löwe

Samstag, 23. September 2023, Borken, Stadthalle Vennehof Borken

Sonntag, 24. September 2023, Troisdorf, Stadthalle Troisdorf

Samstag, 30. September 2023, Berlin, Admiralpalast – Theater

Sonntag, 08. Oktober 2023, Weissach, Strudelbachhalle

Samstag, 14. Oktober 2023, Hockenheim, Stadthalle Hockenheim

Sonntag, 15. Oktober 2023, Gersthofen (bei Augsburg), Stadthalle Gersthofen



Sonntag, 22. Oktober 2023, Erfurt, Alte Oper Erfurt

Sonntag, 29. Oktober 2023, Köln (Deutz), Theater am Tanzbrunnen

Dienstag, 31. Oktober 2023, Reichenbach/Vogtland, Neuberinhaus Reichenbach

Sonntag, 12. November 2023, München, Werk7 Theater

Freitag, 17. November 2023, Solingen, Theater und Konzerthaus Solingen

Samstag, 25. November 2023, Krefeld, Seidenweberhaus Krefeld

Sonntag, 03. Dezember 2023, Euskirchen, Stadttheater Euskirchen

Samstag, 09. Dezember 2023, Bielefeld, Stadthalle Bielefeld

Sonntag, 10. Dezember 2023, Oberhausen, Luise-Albertz-Halle

Sonntag, 17. Dezember 2023, Stuttgart, Liederhalle Hegelsaal

Freitag, 29. Dezember 2023, Heilbronn, Festhalle-Harmonie Heilbronn

Samstag, 30. Dezember 2023, Neu-Ulm, Edwin Scharff Haus



Hier findet ihr die Termine für die „Conni – Das Zirkus Musical“-Tour 2024:

Mittwoch, 03. Januar 2024, Leonberg, Stadthalle Leonberg

Donnerstag, 04. Januar 2024, Ludwigsburg, Forum am Schloßpark-Theatersaal

Samstag, 06. Januar 2024, Esslingen am Neckar, Neckar Forum

Sonntag, 07. Januar 2024, Reutlingen, Stadthalle Reutlingen

Samstag, 13. Januar 2024, Freiburg, Bürgerhaus Zähringen

Samstag, 27. Januar 2024, Lübeck, Musik- und Kongresshalle Lübeck



Samstag, 24. Februar 2024, Sulz am Neckar, Stadthalle Backsteinbau

Sonntag, 25. Februar 2024, Ravensburg, Konzerthaus Ravensburg

Sonntag, 03. März 2024, Bonn / Beuel, Brückenforum Bonn / Beuel

Sonntag, 10. März 2024, Magdeburg, Altes Theater am Jerichower Platz

Samstag, 16. März 2024, Neuss, Stadthalle Neuss

Sonntag, 14. April 2024, Heidenheim, Konzerthaus Heidenheim

Samstag, 20. April 2024, Hückelhofen, Aula des Gymnasiums

Was erwartet uns auf der „Conni – Das Zirkus-Musical“-Tour 2023/2024?

Die kleine Conni möchte mit ihren Freunden Simon und Julia zu einer Zirkusaufführung, auf die sie sich schon lange freut. Doch leider laufen die Dinge nicht ganz so, wie sie möchte. Nach einem Zwischenfall vor der Aufführung müssen ihre Eltern bei dieser einspringen und den Abend zusammen mit Conni und ihren Freunden retten. „Conni – Das Zirkus-Musical“ ist schon von der Beschreibung her eher an ein jüngeres Publikum gerichtet und führt dies auch in der Inszenierung fort. Aber auch die Eltern sollen bei der Aufführung nicht zu kurz kommen. Tiffany Gödde – Regisseurin des Musicals – verspricht einen Spaß von 110 Minuten (inklusive Pause) für Jung und Alt.



