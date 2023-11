Helene Fischer Tour 2026: Vorverkauf-Tickets für di große Jubiläumstournee hier erhältlich

Helene Fischer ist in 2026 mit ihrer atemberaubenden Jubiläumstour zurück auf der Bühne. Wir verraten, wo ihr Tickets für das Mega-Event erhalten könnt.



Eventim Facts

Der Vorverkauf für die Helene Fischer Jubiläumstour 2026 ist am Montag, dem 27. November 2023, gestartet. Wenn ihr Schlagerkönigin Helene Fischer live auf ihrer großen 360° Stadion Tour erleben möchtet, solltet ihr euch beeilen, denn das Mega-Event könnte schnell ausverkauft sein. Die Tickets für ihre atemberaubende Bühnenshow sind auf Eventim erhältlich.

Jubiläumstour 2026 mit Helene Fischer: Alle Termine im Überblick

Bereits in den Jahren 2017 und 2018 konnte die Schlager-Queen 1,3 Millionen Fans mit ihrer Bühnenshow begeistern und mitreißen. Mit ihrer „Rausch Live Tour“ in 2023 wurden dann nochmal alle Dimensionen gesprengt und ein bis dahin noch nie gesehenes Show-Event der Extraklasse veranstaltet. Mit ihrer spektakulären 360° Stadion-Tour in 2026 wird Helene Fischer also garantiert wieder eine Meisterleistung abliefern. Bestimmt findet auch ihr einen passenden Termin ganz in eurer Nähe. Hier haben wir die Termine für euch aufgelistet:

So sehr hat sich Helene Fischer optisch verändert:

Jubiläumstour 2026 mit Helene Fischer: Das erwartet euch

Helene Fischer ist für ihre spektakulären Bühnenshows bekannt, bei denen die Schlagersängerin auch gerne mal wagemutige Stunts präsentiert. Mit der Jubiläumstour in 2026 soll dem Publikum ein überwältigendes Bühnendesign und eine sensationelle Show mit den größten Hits aus 20 Jahren präsentiert werden. Fans der ikonischen Sängerin werden ihrem Idol mit einer 360°-Bühne so nah wie nie zuvor sein.