Bei Galeria Kaufhof gibt es aktuell Covid-19-Antigen-Schnelltests zum günstigen Preis. Mit ein paar simplen Tricks könnt ihr den Stückpreis pro Test auf nur 3,50 Euro herabsenken. Wir verraten euch, wie das funktioniert und was ihr beachten müsst.

Covid-19 Antigen-Schnelltest: Doppelt kaufen spart Versandkosten

Schnell einen Test machen, bevor man einkaufen fährt, die Großeltern besucht oder das Kind in der Kita abgibt. Das kann nicht nur praktisch sein, sondern vor allem auch eine gewisse Sicherheit geben. Allerdings sind Antigen-Schnelltests online immer noch oft ausverkauft und wenn es sie dann doch mal gibt, recht teuer. Praktisch also, dass Galeria Kaufhof aktuell ein sehr gutes Angebot auf Lager hat.

Dort bekommt ihr Corona-Schnelltests im 5er-Pack für 25 Euro. Das entspricht einem Preis von 5 Euro pro Schnelltest. Da ab einem Einkaufswert von mindestens 50 Euro die Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro entfallen, lohnt es sich, gleich 2 Packungen zu bestellen.

Corona-Selbsttests bei Galeria Kaufhof: So spart ihr weitere 15 Euro

Wer sich vorab für den Galeria Kaufhof-Newsletter anmeldet, kann außerdem ganze 15 Euro zusätzlich sparen. Der Newsletter-Gutschein hat einen Mindestbestellwert von 50 Euro. Wenn ihr also 10 Tests kauft, lässt sich der Stückpreis der Covid-19-Antigen-Schnelltests dadurch auf 3,50 Euro Cent pro Test herabsenken. Ein wirklich gutes Angebot!

Alternativen für Covid-Schnelltests bei Lidl und Aponeo

Alternativ gibt es aktuell bei Lidl auch ein gutes Angebot, bei dem ihr 5 SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest für 21,99 Euro bekommt (4,40 Euro pro Stück). Dort bezahlt ihr allerdings immer eine Versandkostenpauschale von 4,95 Euro.

5er Set Boson Biotech Antigen-Schnelltest

Auch Aponeo hat gerade ein gutes Angebot in Petto. Dort bekommt ihr 25 Schnelltests für 129,90 Euro (Stückpreis 5,20 Euro), versandkostenfrei. Wenn ihr euch dort ebenfalls vorab für den Newsletter anmeldet, könnt ihr so nochmal 5 Euro sparen, was den Stückpreis der Schnelltests auf ca. 5 Euro herabsenkt.

Egal für welchen Selbsttest ihr euch entscheidet, lest die Gebrauchsanleitung immer sehr gründlich durch und haltet euch akribisch an die Anweisungen und einzelnen Schritte, um keine falschen Ergebnisse zu erhalten.