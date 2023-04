Die Abkürzung „d.h.“ ist insbesondere in juristischen oder wissenschaftlichen Texten oft zu finden. Doch was bedeutet diese Abkürzung genau? Wir klären auf.

Die Abkürzung „d.h.“ steht für „das heißt“. Sie wird verwendet, um eine Definition oder eine nähere Erläuterung des vorhergehenden Satzes zu geben. „D.h.“ wird häufig genutzt, um Missverständnisse oder Mehrdeutigkeiten zu vermeiden und den Inhalt des Textes klarer und präziser zu machen. Es ist wichtig zu beachten, dass „d.h.“ immer in Verbindung mit einem vorhergehenden Satz oder Begriff verwendet wird, auf den es sich bezieht.

Verwendung von „d.h.“ in formalen Schriften

„D.h.“ ist vor allem in formellen Schriften wie wissenschaftlichen Artikeln, juristischen Texten oder Geschäftsbriefen üblich. In diesen Kontexten ist es wichtig, präzise und klar zu kommunizieren, um Missverständnisse zu vermeiden. „D.h.“ wird daher häufig verwendet, um komplexe Konzepte oder Definitionen zu erklären und sicherzustellen, dass der Leser den Inhalt des Textes vollständig versteht. In formalen Schriften ist es auch üblich, „d.h.“ in Kombination mit anderen Abkürzungen wie „z. B. (zum Beispiel)“ oder „u.a. (unter anderem)“ zu verwenden, um den Text noch genauer zu gestalten.

Umgangssprachliche Verwendung von „d.h.“

Obwohl „d.h.“ häufig in formalen Schriften verwendet wird, ist es auch in der Umgangssprache gebräuchlich. Oftmals wird „d.h.“ verwendet, um eine Idee, einen Gedanken oder eine Aussage zu präzisieren oder zu verdeutlichen. In Alltagsgesprächen kann „d.h.“ auch verwendet werden, um sich zu vergewissern, dass der Gesprächspartner die Information verstanden hat oder um ein Missverständnis zu korrigieren. „D.h.“ ist somit ein vielseitiges und nützliches Werkzeug der deutschen Sprache, das in unterschiedlichen Kontexten und Situationen eingesetzt werden kann.

Beispiele für die Verwendung von „d.h.“:

Der Kurs findet zweimal wöchentlich statt, d.h. jeweils dienstags und donnerstags um 18 Uhr.

Wir haben verschiedene Farben im Angebot, d.h. Rot, Blau und Grün.

Der Hund ist ein Haustier, d.h. er lebt normalerweise mit seinen Besitzern zusammen.

